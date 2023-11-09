В Сан-Франциско появилось жилье стоимостью в $700 в месяц

Капсульное жилье для технарей проверяется строительной инспекцией Сан-Франциско.

Жилой комплекс Mint Plaza Pod в центре Сан-Франциско находится под пристальным вниманием Департамента строительной инспекции Сан-Франциско, который проверяет, имел и застройщик соответствующие разрешения на строительство спальных капсул, а также не проводились ли на объекте дополнительные работы без должной документации.

Сан-Франциско известен большим количеством стартапов и, пожалуй, еще большим дефицитоом жилья. Поэтому идея построить капсульный жилой комплекс, чтобы платить $700 в месяц за спальное место вместо $3000 за квартиру, многим приглянулась.

В настоящее время в отеле имеется около 20 капсул на верхнем этаже трехэтажного здания, на двух других этажах есть помещения общего пользования, кухня без плиты и духовки; на каждом этаже есть санузел; Интернет и коммунальные услуги входят в стоимость проживания.

Согласно сообщениям компании в социальных сетях, комплекс был открыт где-то в июне. В настоящее время недвижимость выставлена на продажу как офисное здание за 3,3 миллиона долларов.