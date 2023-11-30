“Kаждый день видишь, как страна движется к пропасти…”

Тут будет большой текст, хотя я учусь молчать. Несколько месяцев ничего не писал. Но как можно молчать, когда реальность вгоняет в отчаяние? Когда разговоры о политике вызывают чувство обреченности и безысходности? Если каждый день видишь, как страна движется к пропасти?

УКРАЇНСЬКОЮ

Для меня победа Украины в войне – вопрос далеко неоднозначный. Никто нам не гарантирует победу. История бывает очень несправедливой и жестокой.

Летом я написал: “Войну мы уже заслужили. Победу – еще нет”.

Общество устало, доверие к власти падает, нас разрывают регулярные скандалы из мелочных вопросов. Так мы не победим…

Меня бесит реклама по радио одного из казино “Объединяемся для победы”.

Кто объединяется? Где? Волонтерские сборы истощаются, волонтеры устают и отпадают. С мотивацией дела все хуже и хуже. Мужчины прячутся месяцами в подвалах от мобилизации, а молодежь массово теряет интерес к новостям о войне. Президент уже пугает третьим Майданом…

Украинцы всегда проигрывали, когда теряли единство.

Как нам вернуть то единство, которое было в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения?

Вчера в Киеве об этом говорили на круглом столе, и вот мое послание.

Во-первых, власть должна меняться. Не закрываться от народа, не быть лишь поставщиком хороших новостей или источником коррупционных скандалов. Откровенность и искренность с народом – залог доверия общества к власти. Возможно, пришло время власти обратиться к нам и сказать: “Эй, народ, мы не справляемся. Не выгребаем. Не вытягиваем”. И тогда народ снова почувствовал бы доверие к управленцам и объединился?

Во-вторых, нужно коренным образом менять информационную политику. Огромной ошибкой Украины стало высмеивание врага, насмешки над ним. Множество новостей о “деморализации в российской армии”, о том, что “враг вот-вот побежит”, о российских “аналоговнет”. В общественном сознании угроза перестала выглядеть серьезной. Хуже того, мне кажется, что от нас, от общества, власть начала скрывать войну, чтобы нас не огорчать. Россияне обстреливают Херсон так, как никогда раньше. Но где об этом пишут? То же самое с Селидово в Донецкой области и другими горячими точками. Все становится почти таким же, как в 2014-м. Война далеко. И не так она уже страшна… Общество расслабляется, все опять занялись своими делами, личной жизнью.

Пришло время говорить с обществом откровенно – враг очень сильный. Ежедневно гибнут гражданские. Рушатся наши города. И несмотря на все наши ожидания, путинский режим только накапливает ракеты, увеличивает количество дронов, мобилизует новое и новое мясо. Угроза мирным переговорам, замораживания войны или даже нашего поражения абсолютно реальна, если мы снова не мобилизуемся.

В-третьих, и я говорю об этом постоянно уже много лет, – нам нужна амбициозная мечта, ради которой Украине стоит побеждать. Видение будущего – яркое, захватывающее – способно мобилизовать общество на настоящие чудеса. Какой будет Украина после победы? Зачем нам ее защищать?

Бойцы часто говорят, что готовы умереть, но их беспокоит, в какой стране будут жить их дети и внуки. Что они вырывают ценой собственной жизни? Далеко недостаточно цели “выйти на границы 1991 года”. Выйти для чего? Что дальше?

Конструирование будущего – это то, что нужно делать уже прямо сейчас. Неприемлемо откладывать этот вопрос на “после победы”. Потому что в таком случае победы может и не быть. Победу нужно одержать сначала на уровне мировоззрения, на уровне смыслов, мета-нарративов.

Есть очень много предложений, но нужны ли они, когда идет разговор глухого с немым?

Олексий Толкачев, Благотворительный фонд «Желанная Страна»