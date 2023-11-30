В нашей галактике обнаружена новая солнечная система, планеты которой идеально синхронизированы.

На расстоянии 100 световых лет (световой год равен 5,8 триллионам миль) от Земли астрономы обнаружили редкую синхронизированную солнечную систему с шестью планетами. Особенность этой “идеальной” системы, как заявляют ученые, в том, что она образовалась без столкновений между небесными телами.

Синхронность движения этих планет выглядит так: самая внутренняя планета (т.е. самая близкая к звезде) совершает три оборота на каждые два оборота своего ближайшего соседа. Но две крайние планеты совершают оборот по орбите за 41 и 54,7 дня, в результате чего на каждые три оборота приходится четыре. А самая внутренняя планета совершает шесть оборотов за то время, когда самая внешняя завершает один.

По мнению ученых, все солнечные системы, включая нашу собственную, начинались именно так.

Все планеты оказались примерно одного размера, причем они мало изменились за 12 млрд лет своего существования.

Ученые считают, что эта находка является примером того, как рождаются солнечные системы: почти первозданный вид планет позволяет выяснить, как они формировались и есть ли на них жизнь. Таким образом, исследователи считают, что, возможно, смогут лучше понять, как сформировалась наша собственная Солнечная система.

Результаты международного исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

У звезды, известной как HD 110067, может быть еще больше планет, чем шесть уже обнаруженных; они примерно в два-три раза больше Земли, но их плотность ближе к газовым гигантам нашей Солнечной системе.

Ни одна из планет, находящихся в идеальной синхронизации, не находится в так называемой обитаемой зоне звезды, что означает небольшую вероятность существования жизни, по крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем.