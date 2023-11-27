Более 82 тысяч россиян обратились за убежищем в США после начала войны в Украине

Более 82 тысяч россиян обратились за убежищем в США после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет VOA.

Согласно данным Таможенной и Пограничной службы США, более 82 тысяч россиян обратились за убежищем в Америке с февраля 2022 года, момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, до октября этого года. Наибольшее число россиян Иммиграционная служба США встретила на границах Калифорнии и Техаса.

С марта и до конца 2022 года 43 796 россиян попросили убежища в США, а в первые девять месяцев 2023 года в страну въехали 38 700 человек с просьбой об убежище.

Количество россиян, обращающихся за убежищем в США увеличилось вдвое по сравнению с периодом до вторжения РФ в Украину. Например, в 2021 году 20 521 гражданин России подал заявление на получение убежища, что меньше, чем в 2022 году.

Наибольший прилив россиян, запрашивающих убежище, был зафиксирован пограничниками в конце 2022 года. Так, в ноябре прошлого года убежище запросили 6931 граждан России, а в декабре – 9227.

В последние полгода в среднем более 2 тысяч россиян ежемесячно обращались за убежищем в США.

Согласно официальным данным правительства РФ, в 2022 году из страны уехало как минимум 1 млн человек.