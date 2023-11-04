Как приобрести дом в США за $1 и… пролететь!

Или как я купил дом под Чикаго за $1 доллар и в итоге отказался от него.

Эту историю я много раз рассказывал своим знакомым и друзьям. Сегодня я решил поделиться с вами своим опытом покупки домов в Америке за копейки.

В общей сложности в Штатах я проживаю уже более 7 лет. Сразу после своего “переезда” сюда я стал искать дом для жизни и земельный участок под дачу. Следует отметить, что покупкой и продажей недвижимости я увлекаюсь довольно давно.

Свой дом в Москве я построил с нуля, и поэтому мне казалось, что и в США мне тоже нужен какой-то дом. Я по-прежнему так думаю, и слово “думать” очень важное.

Сам я родом из России, и всем известно, что у нас свои мысли и практика относительно недвижимости. В России, по сути, мы можем, по сути, купить земельный участок и строить дом сколько угодно долго. Хоть 20 лет!

Такую же картину мы можем наблюдать во многих странах СНГ и всего мира, где имеются определенные нормы для строительства жилых и коммерческих сооружений, но все же в постсоветских странах порядок действий довольно простой.

Перед началом своей истории хочу уточнить, что на момент поиска своей первой недвижимости в США в кармане у меня было всего несколько сотен долларов. Я не шучу, денег не было для каких-либо существенных инвестиций в тот момент.

Тем не менее, я ни минуты не жалею о своей первой практике покупки дома в США. Напротив, даже очень рад, что у меня получился такой опыт, который помог мне в дальнейшем покупать другую недвижимость в Америке.

В США очень большой рынок недвижимости. Он очень разный и в некотором роде перенасыщенный. Также следует понимать, что в Америке в каждом штате существуют свои правила и нормы. Свою недвижимость, вы, конечно же, можете продать самостоятельно без агентств, но так поступают лишь немногие. Чтобы стать агентом по недвижимости необходимо пройти специализированную школу и сдать довольно сложный тест для получения соответствующей лицензии.

Но ближе к делу…

Спустя пару недель поисков я нашел дом на аукционе всего за 1 доллар США. Недвижимость находилась очень далеко от Калифорнии – в штате Индиана, всего в 40 км от центра знаменитого города Чикаго. Можете посмотреть в поисковиках, где находится город Гэри. Расположен он на границе со штатом Иллинойс. Географически всё выглядело шикарно.

Недалеко от дома находится железнодорожная станция, откуда можно добраться на электричке до самого центра третьего по численности города в Америке. Чикаго очень крутой город, и все об этом знают. Именно поэтому я и решился на инвестицию в $1 США!

Что я нашел, прибыв к своему дому перед завершением аукциона? Я обнаружил там кирпичный дом, переживший пожар. Мне было неважно, что он был без крыши и с повреждениями – для меня не составляет больших проблем что-либо построить или восстановить самостоятельно.

Я решился на сделку, поскольку за мной была победа на электронных торгах. Начался процесс оформления покупки недвижимости на расстоянии. В тот момент, мне казалось, что это всё даром и нужно срочно брать. Документальный процесс оформления занял у меня около недели. Предварительно перед покупкой я провёл своё расследование данной недвижимости. Меня всё устраивало. Оформление мне обошлось в $100.

Спустя какое-то время я решил отправиться на озеро Мичиган, где и находится Чикаго. В центре мегаполиса я сел в электричку до самого Гэри. Дорога занимала около 40 минут, после чего я пошёл пешком до самого дома. Судя по всему, этот дом до пожара выглядел весьма прилично.

От железнодорожной станции “Миллер” до дома нужно было пройтись всего минут 20. Я и пошёл. Скажу сразу, мне всё понравилось. Хочу напомнить, что я из России и поэтому рад довольствоваться малым.

Там была хорошая ж/д станция, отличная дорога и доступный общественный транспорт. Проходя по улицам, я заметил, что многие дома нуждаются в ремонте. Некоторые из них, видимо, были заброшены уже давно. Для меня это казалось глупым – в таком-то месте!

Прибыв к пункту назначения, я осмотрел дом, стены, фундамент и весь земельный участок. Все необходимые утилиты имелись на участке и могли бы быть использованы снова для восстановления данной недвижимости. Следующим делом я отправился по соседям, чтобы познакомиться.

Кстати, всего в 5 километрах от приобретенного мною жилища находится дом детства Майкла Джексона: 2300 Jackson St, Gary, IN 46407. Туда я тоже отправился на разведку. Пройдя по городу, я заходил в школы и церкви Гэри. Многие строения находились в плачевном состоянии.

Удивительно, но этот город, по словам местных жителей, несколько десятков лет назад считался одним из перспективнейших мест Индианы.

Вернувшись на побережье Тихого океана, я получил первую налоговую декларацию на свою новую недвижимость. Цена была, на мой взгляд, ошеломляющей – более 1 тысячи долларов США!

долларов США! Это годовой налог на недвижимость, которую я планировал держать как вариант дачного отдыха. Получается, купив данный дом, я также стал обладателем чужого долга.

Выяснилось, что продавец выставил дом на продажу накануне оплаты налогов за недвижимость. Спустя год я решил передать данную недвижимость местной власти. В Гэри многие сделали именно так. Некоторые граждане, проживавшие в том регионе, лишились недвижимости из-за неуплаты налогов за 5 и более лет.

Если вам интересно знать больше о моём опыте покупок и продаж недвижимости в США, пишите – буду очень рад пообщаться.

Также оставляйте ваши комментарии. Интересен ваш опыт и ваши мысли.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship