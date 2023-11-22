Украинская художница: «Сеющие языковой раздор – враги Украины»

Украинская художница Татьяна Воронцова продолжает свою творческую карьеру на западном берегу США. Она приехала к сыну, который живет в Калифорнии около 10 лет.

Воронцова родом из украинского Харькова, закончила государственное художественное училище в своём городе. Последние годы жила в России, но покинула ее после начала полномасштабной войны. Татьяна не смогла смириться с тем, что русские напали на украинцев. Она пыталась попасть в Калифорнию и прожила в нескольких странах, прежде чем добраться до Золотого штата.

В настоящее время художница живёт в самом центре города Лос-Анджелес, пишет картины, но ее не отпускают переживания за родных и близких в Украине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship