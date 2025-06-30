Пограничная служба США сообщила о задержании иностранного гражданина, прибывшего в страну в 2023 году под предлогом “обоснованного страха” преследования. Как установили агенты, мужчина представляет серьёзную угрозу общественной безопасности. Сейчас он находится под стражей в Бруклине и ожидает депортации.

Согласно материалам дела, задержанный ранее был лидером преступной организации, осуждён за контрабанду людей через границу между Турцией и Грецией и отбыл девять лет из назначенного 25-летнего срока. Кроме того, он “признался в сотрудничестве с российским КГБ”, сообщили федеральные власти.

После въезда в США он нарушил закон уже через несколько месяцев. В феврале 2024 года его арестовали за мелкую кражу и хранение краденого имущества.

По словам представителей Пограничной службы, мужчина пытался воспользоваться американской иммиграционной системой, чтобы скрыться от последствий своего прошлого. Теперь его дело передано в Иммиграционную и таможенную службу (ICE), где он ожидает слушания по делу о депортации.

Власти подчёркивают, что будут продолжать выявлять и выдворять из страны лиц, скрывающихся под видом беженцев и представляющих угрозу безопасности.