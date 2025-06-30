“Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения”, —

Виссарион Белинский, русский литературный критик и философ

В настоящее время я являюсь одним из нескольких десятков прихожан находящейся в Плезантоне (Калифорния, США) православной церкви Св. Иннокентия, первого православного епископа Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Поэтому, кроме приведённых в эпиграфе слов В. Белинского об истине, я хотел бы напомнить и слова, сказанные об истине настоятелем Северо-Курильского, кстати, тоже Иннокентьевского храма — протоиереем Алексием (в миру Ким Ден Хо):

“Всегда лучше быть на стороне истины и совести, чем быть на стороне заблудившегося большинства, ибо, — поясняет протоиерей Алексий, — где истина и совесть, там Бог и его непреодолимая Сила, утешающая Любовь и озаряющая Премудрость”.

При этом очень важно стать на сторону истины в судьбоносные часы для человечества, отдельных стран и даже отдельных людей. Примером такого поведения, после совершения большевиками в России в октябре 1917 года государственного переворота и захвата ими власти, служит тогдашнее реагирование Алексея Максимовича Горького, кстати, бывшего с осени 1905 г. членом РСДРП, на указанное преступление. Так, уже 7 (20) ноября 1917 г. в газете “Новая Жизнь” А. М. Горький писал: “Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чём свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия”. (М. Горький. Несвоевременные мысли. МСП “Интерконтакт”, 1990, с. 76).

А 10 (23) ноября 1917 года, обращаясь к рабочим, А. М. Горький вновь подчеркивал: “Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого, эти “вожди” оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись лучшие силы страны…

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озёрами крови”. (Там же, с. 83).

При этом, естественно, что к творимому в стране насилию над народом, сопровождающемуся кровопролитием и доведением большинства людей до нищеты, не мог оставаться равнодушным избранный после восстановления 28 октября (10 ноября) 1917 года патриаршества патриарх Московский и всея Руси Тихон: 13 (26) октября 1918 года он обратился с Посланием к Совету Народных Комиссаров, в котором говорилось:

“Все, взявшие меч, мечом и погибнут” (Мф. 26:52).

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя “народными” комиссарами. Целый год держите вы в руках государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькие слова правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы” (Мф. 7:9-10).

Конечно, большевистское руководство не могло простить патриарху таких слов; и 12 апреля Политбюро приняло решение: “Поручить секретариату ЦК вести дело Тихона со всей строгостью, соответствующей объёму колоссальной вины, совершённой Тихоном”.

При этом напомним, что в то время Иосиф Сталин был уже не только членом Политбюро, но и Генеральным секретарём ЦК. Неоспоримыми фактами являются организованные Сталиным в 1930-е годы в СССР репрессии, его сговор в августе 1939 года с Гитлером о разделе зон влияния в Восточной Европе между Германией и СССР, что стало предтечей начала Второй мировой войны.

Однако, несмотря на все эти преступления Сталина, как утверждает автор статьи “Договор с Дьяволом” Борис Соколов, митрополит Сергий, будучи в то время Местоблюстителем патриаршего престола, назвал в ноябре 1942 года Сталина “богоизбранным вождём воинских и культурных сил России”. (Ж. “Инфогид” № 19. 2003, 1-15 октября, с. 10).

На организованном по распоряжению Сталина и открывшемся 8 сентября 1943 года Соборе Сергий был избран патриархом Московским и всея Руси.

Примером ставших на сторону истины в годы Второй мировой войны являются и все те, кому присвоено звание “Праведника народов мира”, рисковавшие своей жизнью при спасении евреев во время Холокоста.

А в СССР репрессии возобновились и в послевоенные годы. Так что в названной статье Б. Соколов пишет: “Восстановленная патриархия, разумеется, и думать не могла протестовать против сталинских репрессий. Но и в более либеральный период она поддерживала все мероприятия советской власти во внутренней и внешней политике, даже если они противоречили не только христианским заповедям, но и друг другу. Ни слова осуждения не было ни по поводу советского вторжения в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, ни в связи с расстрелом рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

И та Русская православная церковь, что родилась в 1943 году, без теснейшей связи с властью существовать не может. И народ среди иерархов всё больше “бравый да присяжный”. (Там же, с. 11).

Кстати, я внимательно посмотрел телепередачу Андрея Караулова о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. При этом я не хотел бы, подобно участникам данной передачи, давать оценки деятельности патриарха, тем более его личным качествам — уму и т. д. Однако, видевший своими детскими глазами Великую Отечественную войну и варварское поведение немецких оккупантов, при этом оставшийся в результате той войны сиротой, я не могу быть равнодушным к происходящим ныне в мире очень тревожным событиям, на которые, как мне кажется, даже природа реагирует во многих регионах земного шара проливными дождями с градом, лесными пожарами и даже магнитными бурями на Солнце.

Поэтому мне, например, трудно понять, как Святейший патриарх Кирилл, после начала вторжения российских войск в Украину, вместо призыва к мирному урегулированию конфликта, если такой возник, мог дарить икону Главнокомандующему войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-армии Золотову с пожеланием: “Пусть этот образ вдохновляет молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, которые вступают на путь защиты Отечества”.

У меня, наблюдая по компьютеру эту церемонию вручения Золотову иконы, возник вопрос: “А от кого, вторгшиеся в Украину и убивая там в том числе мирных жителей, российские воины защищают своё Отечество — Россию?”

При этом меня ещё больше поразила благодарственная речь Золотова. “Хочу сказать, что да, — признался он, — не всё идёт так быстро, как хотелось бы”; а что касается объяснения причины того, что “не всё идёт так быстро, как хотелось бы”, то из уст этого генерала, причём в присутствии Святейшего патриарха и присутствующих на службе прихожан, прозвучала неприкрытая ложь: “но это лишь потому, — сказал Золотов, — что нацисты прячутся за спины стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах”, и далее: “но мы идём к намеченной цели шаг за шагом и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу”.

Мне, например, трудно понять: “Почему никто из присутствующих не стал на сторону истины и не спросил у завравшегося генерала: “Вы о каких нацистах в Украине говорите? Ведь не так давно Святейший патриарх Кирилл называл украинский народ “своим народом”… Да и вообще: “Разве нацисты могли избрать президентом Украины еврея Зеленского? А кто по национальности виднейший государственный деятель Арсений Яценюк? Или один из популярнейших украинских телеведущих Дмитрий Гордон?”…

Уважаемый генерал! Вы ворвались “с мечом” в дом трудолюбивого и героического украинского народа, давшего во время Севастопольской обороны 1855 г. одного из самых прославленных героев — матроса Петра Кошку, и 2069 Героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в том числе самого результативного летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба и самого молодого и талантливейшего командующего фронтом, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского, а также прославленного партизанского командира, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака; так что надо быть просто наивным человеком, чтобы думать, что украинский народ будет встречать вас, агрессоров, “хлебом и солью”; он будет защищать свой дом с имеющейся у него силой.

И ещё: Ваше Святейшество! Внимательно слушая передачу А. Караулова, называющуюся “Правда о патриархе”, я обратил внимание на сказанные Вами слова:

“Я вижу руку Божью, которая всех нас ведёт, я чувствую, как Бог отвечает на наши молитвы, как, проведя нас через радости и скорби, он ясно свидетельствует о том, что в этом духовном процессе совершенствования нашей жизни присутствует и Он, и мы, потому что богочеловек Христос Иисус — тело Церкви. И будем просить Господа, чтобы в предстоящие годы, которые, несомненно, будут иметь в себе и радости, и скорби, мы могли бы чувствовать Божье присутствие, слышать голос Божий и устраивать церковную жизнь в соответствии с Его волей”.

При этом у меня возникло на сей раз к Вам, Ваше Святейшество, два вопроса.

Первый: неужели Богу нужен этот ослепляющий блеск золота на Ваших одеяниях, причём в то время, когда в том числе и в России многие дети испытывают голод и холод, какой испытывали и Вы в детстве?

Второй: если правда Вам подвластно видеть “руку Божию”, чувствовать “как Бог отвечает на Ваши молитвы” и “слышать голос Божий”, о чём Вы говорили прихожанам, то почему бы Вам, Ваше Святейшество, вместо дарения икон, которые и дальше, как считают те, кому Вы дарите, будут помогать воинству российскому во имя достижения победы убивать украинцев, включая и их детей, как это делается сейчас, не попросить у Бога, поскольку, как Вы говорите, он Вас слышит, — помощи не только “устраивать церковную жизнь в соответствии с Его волей”, но и мира между этими двумя страдающими народами (российским и украинским), избавить их от продолжающейся уже более 3 лет войны?

(При этом прилагаю ранее посланное своё обращение “Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу”).

Семён Шарецкий

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, председатель Верховного Совета Р.Б. 13 созыва.