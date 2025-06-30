Министерство внутренней безопасности США арестовало в Лос-Анджелесе опасных преступников-нелегалов: педофилов, убийц и наркоторговцев

В ходе недавних операций Министерства внутренней безопасности США (DHS) в Лос-Анджелесе были задержаны десятки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально, с серьёзными уголовными обвинениями и судимостями. Среди преступлений — убийства, педофилия, торговля фентанилом, домашнее насилие, сексуальные посягательства и вооружённые ограбления.

«При администрации Трампа 70% задержанных нелегальных мигрантов уже были осуждены или обвинены в преступлениях, превышающих само незаконное пересечение границы», — заявила заместитель министра DHS Триша Маклафлин. — «Пока мятежники и политики пытаются помешать работе правоохранительных органов и очернить их, мы только усилим наши действия и удвоим усилия по выявлению и задержанию наиболее опасных преступников».

В числе задержанных — Владимир Дунаев, гражданин России, незаконно находившийся в США. Он был доставлен в страну в 2021 году по программе условного допуска для привлечения к ответственности. В 2024 году Дунаев был осуждён за участие в заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и отягчённого хищения личных данных, а также за заговор с целью совершения банковского и телекоммуникационного мошенничества. Суд приговорил его к совокупному сроку 10 лет и 4 месяца лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей в ожидании депортации.

DHS подчёркивает, что, несмотря на попытки политического давления и препятствования со стороны отдельных местных властей, операции по обеспечению безопасности продолжатся. По словам представителей ведомства, борьба с преступной активностью среди нелегальных мигрантов остаётся приоритетом федерального правительства.