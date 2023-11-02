США призвали государства всего мира искоренить безнаказанность в вопросе о преступлениях против журналистов

По данным Госдепартамента, с декабря 2014 г. на планете было убито свыше 350 лиц этой профессии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По данным Комитета защиты журналистов, с момента учреждения Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов в декабре 2014 года было убито более 350 лиц этой профессии.



В заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном в четверг, США подтвердили свою приверженность делу прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и призвали мировое сообщество объединиться в привлечении к ответственности тех, кто направляет и совершает насилие, преследования и запугивания в отношении работников СМИ.



«Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Коалицией за свободу СМИ и нашими партнерами в мировом правозащитном сообществе с целью привлечения к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении журналистов только за то, что они выполняют свою работу, – говорится в заявлении Миллера. – Коррупция и злоупотребление властью процветают там, где подавляется свободная и независимая пресса. Насилие, произвольные задержания, преследования и акты запугивания в отношении работников СМИ наносят ощутимый вред как отдельным людям, так и обществу в целом».



Госдепартамент заявил, что борьба с безнаказанностью за насилие в отношении журналистов является одним из ключевых направлений деятельности ведомства.



«Мы призываем правительства всех стран мира привлечь к ответственности виновных в преступлениях против журналистов, чтобы они могли продолжать свою важную работу, не боясь насилия и преследований, неся свет правды», – заявил Миллер.