Трое русскоязычных граждан арестованы по обвинению в поставках электроники в РФ

Житель Бруклина и два русско-канадских гражданина обвиняются в нарушении санкций и масштабной схеме уклонения от контроля за экспортом.

Полупроводники, интегральные микросхемы и другие электронные компоненты двойного использования были незаконно отправлены в Россию через подставные компании в Бруклине.

В Бруклине было раскрыто уголовное дело, в котором Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева были обвинены в заговоре и других преступлениях, связанных с масштабной схемой поставок подсанкционным российским организациям, включая компании, связанные с российской военной сферой. Некоторые электронные компоненты и интегральные микросхемы, отправленные обвиняемыми, были найдены на российском вооружении в Украине. Насриддинов, житель Бруклина и двойной гражданин России и Таджикистана, был арестован сегодня утром в Бруклине. Гольцев и Пузырева были арестованы в отеле в Манхэттене также сегодня утром.

Как утверждается, обвиняемые использовали два юридических лица, зарегистрированные в Бруклине – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Эти организации закупали и отправляли электронику двойного назначение из США в России.

Гольцев получал заказы от российских конечных пользователей в области обороны и технологии, которые стремились приобрести определенный предмет или деталь из Соединенных Штатов. Гольцев затем общался напрямую с производителями и дистрибьюторами в США, обычно используя псевдонимы, такие как “Ник Стивенс” или “Джио Росс”. Насриддинов и Гольцев закупали электронные компоненты у производителей и дистрибьюторов США от имени SH Brothers и SN Electronics, и организовывали отправку товаров в различные места в Бруклине. Насриддинов и Гольцев затем незаконно отправляли товары различным посредническим компаниям в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда они были переадресованы в Россию. Пузырева управляла множеством банковских счетов и проводила финансовые операции в интересах группы. Как описано в жалобе, обвиняемые были осведомлены о том, что экспортируемая электроника имеет потенциальные военные применения.