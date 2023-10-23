Владелец украинского продуктового магазина из Сакраменто погиб в автоаварии в Юте

21 октября 2023 года славянскую общину Сакраменто постигла трагедия, когда Максим Вечерко, любящий отец и муж, ушел из жизни из-за автокатастрофы. Ему было всего 35 лет, и он оставил после себя большую и любящую семью.

“Максим ехал по своему обыденному маршруту, доставляя фрукты, чтобы обеспечить свою семью. Он был человеком с большим сердцем, который приносил радость многим вокруг себя. Его внезапная утрата оставила его жену Таню и семерых детей в глубокой печали”, – написал Алексей Несцюкович на GoFundMe с просьбой финансово помочь семье погибшего.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Максим Вечерко занимался продажей продуктов. Его предприятие называлось «Солодкі фрукти Сакраменто».

“Как община, мы должны объединиться в этот тяжелый момент и предоставить помощь и поддержку семье Вечерко. Мы призываем всех желающих присоединиться к сбору средств, который поможет Тане и ее детям справиться с непредвиденными расходами и финансовыми трудностями, с которыми они столкнулись после ухода Максима”, – говорится на GoFundMe.

На данный момент собрано около $100 тыс. на данную нужду. Погибший оставил после себя 7 детей и беременную жену.