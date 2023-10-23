Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности пытался продать секретную информацию в РФ

Бывший сотрудник Национального агентства по безопасности (NSA) США, Джарех Себастьян Далке, признал себя виновным в серии серьезных нарушений. Он признал, что в период с июня по июль 2022 года, находясь на службе в NSA, попытался передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации.

Далке признал, что использовал зашифрованный электронный адрес для передачи отрывков из трех секретных документов лицу, которое он считал агентом России. Однако оказалось, что это был сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), действующий онлайн под прикрытием. Все три документа, из которых были взяты отрывки, содержали информацию о национальной обороне и имели статус «Совершенно секретно» и были получены Далке во время его службы в NSA.

Более того, в конце августа 2022 года, Далке запросил у «российского агента» $85,000 в обмен на всю информацию, которой он располагал. Он утверждал, что эта информация могла бы быть полезной для России. Далке также заявил ФБР, что он собирается предоставить больше информации в будущем, когда вернется в Вашингтон, округ Колумбия.

Далке даже организовал передачу дополнительной секретной информации «российскому агенту» в Денвере, следуя инструкциям, предоставленным ФБР. В результате этой операции были переданы пять файлов, четыре из которых содержали информацию, имевшую статус “Совершенно секретно”. Пятый файл был письмом на русском языке, в котором Далке говорил о дружбе и общей пользе.

Далке был арестован ФБР 28 сентября во время передачи файлов. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.