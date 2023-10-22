Украинская иммигрантка пришла на митинг в защиту Палестины с огнестрельным оружием

Инна Верникова, член Нью-Йоркского Совета, представляющая Республиканскую партию, была арестована после того, как её заметили с огнестрельным оружием на митинге, организованном в поддержку палестинцев. Инцидент произошел во время собрания протестующих на территории бруклинского колледжа.

По информации полицейских источников, Инна Верников была замечена с огнестрельным оружием, которое частично выступало из её брюк. После этого инцидента она добровольно явилась в полицейский участок в сопровождении своего адвоката, где сдала свое оружие и лицензию на его ношения. Отметим, что в штате Нью-Йорк разрешается только скрытое ношение огнестрельного оружия.

Как известно, женщина-политик является иммигранткой из Украины и опирается на консервативные силы в своем округе. Она поддерживает Израиль.

Верникова не была заключена под стражу, но ей предстоит явиться в суд для разъяснения ситуации.

Инна Верникова является помощницей лидера фракции нью-йоркского Совета. Она представляет 48-й округ и является одной из шести республиканцев в совете, что довольно знаменательно для Нью-Йорка, так как этот округ традиционно поддерживает демократов вот уже на протяжении столетия. Перед тем как идти в политику Верникова была успешным адвокатом и владельцем практики по иммиграционному и семейному праву.