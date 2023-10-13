На еженедельном брифинге EMS 22 сентября, третьем из трех специальных брифингов для EMS, посвященных последним тенденциям мошенничества, эксперты FTC рассказали о том, как мошенники вынуждают вас платить через такие приложения, как Venmo, CashApp или Zelle, до подарочных карт, криптовалюты и многого другого — и почему их трудно получить свои деньги обратно.

Если вы заплатите мошеннику подарочной картой или платежным приложением, ваши деньги пропадут? Почему мошенники настаивают на оплате криптовалютой? Способы оплаты являются явными признаками мошенничества.

Лоис Грейсман, заместитель директора отдела маркетинговой практики FTC, сообщила, что по данным Consumer Sentinel Network Федеральной торговой комиссии, за первые шесть месяцев 2023 года было потеряно 4,4 миллиарда долларов из-за более чем 1,1 миллиона сообщений о мошенничестве со стороны потребителей. И это только верхушка айсберга.

По ее словам, основной точкой контакта, которую мошенники используют для связи с людьми, являются социальные сети, с помощью которых в первой половине 2023 года было сообщено о потере 658 миллионов долларов. Телефонные звонки приносят самые высокие зарегистрированные потери на человека: средний размер потерь составляет $1400 на человека.

“Подобно тому, как мошенникам нравятся определенные формы контакта, такие как телефон, которые наиболее эффективны для того, чтобы заставить кого-то расстаться со своими деньгами, — сказала Лоис Грейсман, — им нравятся определенные виды платежей, потому что они могут получить деньги с очень небольшим следом, в то время как для потребителю вернуть эти деньги практически невозможно.”

Самые большие потери по способам оплаты связаны с банковскими переводами, потери которых составили 901 миллион долларов только за первые шесть месяцев 2023 года.

Лоис Грейсман привела пример такого мошенничества: “Мне звонят. Мне сказали, что мой внук попал в автомобильную аварию, не может найти страховую карту и ему срочно нужна операция. Единственный способ получить их — это если я пойду в свой банк и попрошу их перевести 7895 долларов на счет в Канад.”

Другие распространенные способы оплаты включают банковские переводы, из-за которых в первой половине 2023 года было потеряно 164 миллиона долларов; кредитные карты, по которым было потеряно 123 миллиона долларов; подарочные карты, из-за которых было потеряно 109 миллионов долларов; дебетовые карты на сумму 106 миллионов долларов США; и платежные приложения, такие как Zelle и Venmo, а также Cash App, на сумму 102 миллиона долларов.

Большая часть этих потерь связана с мошенничеством самозванцев, лотереями, инвестициями и деловым мошенничеством.

“Вы выиграли в лотерею, и все, что вам нужно сделать, это заплатить комиссию за обработку, отправив или зачитав вслух цифры подарочной карты на 100 долларов или несколько сотен,” — пояснила Грейсман, добавив, что “в случае более крупных платежей на тысячи и десятки тысяч посредством криптовалюты и банковских переводов “в сети может найтись “эксперт”, который захочет научить вас, как быстро разбогатеть, торгуя криптовалютой, или стать предпринимателем, продавая на eBay”.

София Сиддики, юрист Отдела маркетинговой практики Федеральной торговой комиссии, сказала, что “из-за низкого регулирования криптовалюта в последние годы растет как наиболее предпочитаемый способ оплаты. Через группы онлайн-торговли или социальные сети мошенники заявляют, что зарабатывают миллионы на криптовалюте и предлагают инвестиционные консультации в течение ограниченного времени за авансовый платеж в размере $10 000. Вы платите по их ссылке, они кладут эти деньги в свой криптокошелек и больше никогда с вами не связываются”.

София Сиддики настоятельно рекомендовала никогда не отправлять деньги кому-то, кого вы не знаете или кому не доверяете, кто заставляет вас платить срочно или быстро или говорит, что определенный способ оплаты, такой как банковский перевод, подарочная карта или криптовалюта, является единственным способом оплаты.

Из-за низкого регулирования и небольшого количества документов очень маловероятно, что деньги, потерянные в результате мошенничества с криптовалютой и электронными деньгами, а также подарочными картами могут быть возвращены. А вот кредитные карты предлагают лучшую защиту в соответствии с федеральным законом.

“Если вы позвоните в свой банк и скажете, что не санкционировали списание средств со своей кредитной карты, они должны провести расследование, и вы не должны нести ответственность за сумму, превышающую $50 долларов — многие банки даже не будут взимать с вас эту сумму,” — сказала София Сиддики. .

Аналогичным образом, при оплате подарочной картой, например, Amazon, или банковским переводом, такого как Western Union, она рекомендовала свяжиться с компанией и попросить их отменить платеж. Если вы отправляете по почте наличные или подарочную карту, попросите USPS перехватить посылку.

“Если скучилось так, что вы дали мошеннику свой номер социального страхования, зайдите на сайт identtheft.gov

, чтобы узнать, какие шаги следует предпринять, например, для контроля вашего кредита,” — продолжила она. “Если вы предоставили мошеннику доступ к вашему телефону или компьютеру, обновите программное обеспечение безопасности, запустите сканирование и удалите все п, что может вызывать беспокойство.”

“Те, кто столкнулся с мошенничеством, могут сообщить об этом на этом сайте и найти информацию о том, как избежать мошенничества на различных языках, включая арабский, китайский, хмонг, корейский, испанский, русский, тагальский и вьетнамский, на сайте FTC.”

“Лучшее оружие в борьбе с мошенничеством – это, безусловно, образование,” – согласились и Лоис Грейсман, и София Сиддики.

“Никогда не стоит недооценивать, насколько убедительным может быть мошенник,” — сказала Лоис Грейсман. “Что больше всего помогает, так это информирование людей о тревожных сигналах. Суть в том, что то, как мошенники хотят, чтобы вы заплатили им — это красный флаг. Если вам позвонят или отправят сообщение с угрозами или обещанием вернуть подарочную карту, банковский перевод, криптовалюту — повесьте трубку, удалите его, выйдите в автономный режим, сделайте все возможное, чтобы прекратить контакт. Это не то, как правительственное учреждение или другое учреждение могло бы связаться с вами.”

“Только мошенник гарантирует, что вы заработаете много денег без риска,” – добавила София Сиддики.

А всем желающим быстро разбогатеть всегда стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com