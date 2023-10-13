ПАСЕ назвала Россию диктатурой и приняла резолюцию в поддержку Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила агрессивную войну России против Украины и признала Голодомор геноцидом украинцев, пишет Тарас Бурноc из VOA.

Парламентская ассамблея Совета Европы призывала государства-члены Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира. Об этом говорится в резолюции, за которую 13 октября единогласно проголосовали 43 евродепутата.

«Отмена ограничения президентских сроков в пользу Путина и Медведева нарушают не только российскую конституцию, но и устоявшиеся международно-правовые принципы», – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что «агрессивная война России против Украины и ее политические и экономические последствия, диктатуры представляют собой угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседних стран».

«Российская Федерация использует акты агрессии против суверенных государств в качестве стратегии повышения внутреннего имиджа президента, примером чего служат чеченские войны конца 1990-х годов, влияние Российской Федерации в Приднестровском регионе Молдовы и ее агрессия против Грузии в 2008 году. Диктатуры также разрушают фундаментальные права и социальное и экономическое благополучие своего населения», – отмечается в резолюции ПАСЕ.

Участники голосования также отметили, что восстановление демократии в России отвечает интересам, прежде всего, народа Российской Федерации, а также Европы и всего мира.

В резолюции также подчеркивается, что специальный международный уголовный трибунал должен расследовать все события на территории Украины, начиная с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны в Донбассе и катастрофы рейса MH17.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятие резолюции ПАСЕ.

«Я приветствую сегодняшнюю сильную резолюцию ПАСЕ, признающую Россию диктатурой. Более двадцати лет антиконституционного единоначалия приводят к преступлениям внутри страны и за ее пределами», – отметил он в Х.

Благодаря резолюции ПАСЕ «государства признают Путина нелегитимным после окончания его нынешнего срока», подчеркнул глава МИД Украины.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, презентуя поправки к резолюции в сессионном зале ПАСЕ, отметил, что «Россия – диктатура, и это четко прописано в этом докладе».

«Путин – диктатор, он также убийца и преступник. Об этом сказал Международный уголовный суд. И в этой поправке мы говорим про те войны, которые Путин начал: войны в Чечне, которые сопровождались геноцидом чеченцев. Приднестровье, Грузия – яркие тому примеры», – отметил Алексей Гончаренко.

Он сказал, что в сегодняшней ситуации очень важно помогать Украине: передавать танки ракеты, дроны.

«И благодаря смелости украинцев мы сможем обеспечить безопасность Европы, мы сможем защитить людей в Европе. У нас нет других вариантов», – сказал народный депутат Украины.

ПАСЕ о поддержке Украины и признании Голодомора

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября приняла резолюцию ПАСЕ, в которой осудила продолжающуюся агрессивную войну России против Украины.

В ней подчеркивается важность соблюдения стандартов Совета Европы, звучит призыв к «единому фронту, чтобы остановить агрессию и добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, гарантирующего торжество верховенства закона над властью силы».

В резолюции отмечается, что достижение мира означает «поддержку победы Украины в военном, финансовом, политическом и дипломатическом плане на двустороннем и многостороннем уровне» и признание «масштабов и тяжести преступлений, совершенных Российской Федерацией», сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ устанавливает несколько приоритетов и рекомендует признать Голодомор актом геноцида и принять резолюции, увековечивающие память жертв.

В ней выражается «максимально широкая поддержка Формулы мира президента Зеленского» и помощи Украине в ее «борьбе за защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности».

ПАСЕ также сообщает, что поддержит диалог и сотрудничество с демократическими оппозиционными силами в России и Беларуси, «которые уважают ценности Совета Европы, включая конкретные критерии, установленные в этом отношении, поддерживают победу Украины, уважают территориальную целостность Совета Европы».

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил в Фейсбуке, что резолюция ПАСЕ о Голодоморе – это «восстановление исторической правды и справедливости».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

«Восстановление исторической справедливости и дань памяти жертвам Голодомора посылают сигнал о том, что справедливость неизбежна за все прошлые и настоящие преступления Москвы», – отметил он в Х.

Путинский режим признавать нельзя

Политолог Петр Олещук отмечает, что резолюция ПАСЕ – это индикатор для других стран Европы и цивилизованного мира в отношении путинской России.

«Очень скоро будет подниматься вопрос о признании или не признании так называемых выборов президента России и как на них реагировать в цивилизованном мире. С одной стороны, это выборами назвать нельзя по многим причинам, исключительно по российским обстоятельствам – удушении оппозиции, оппозиционеров, недопуска их к голосованию, внедрения диктаторских норм в контексте законодательства. Но есть и другой момент. Россия хочет проводить выборы на временно оккупированных территориях Украины и это тоже является причиной, чтобы эти выборы не признавать», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Резолюция ПАСЕ, по его словам, – это дополнительный аргумент о том, что путинский режим признавать нельзя.

«Долгое время существования путинского режима привело к тому, что некоторые элиты на Западе делают вид, что не обращают на него внимание и оставляют возможности для дипломатического маневра с Кремлем. Это делают для того, чтобы рано или поздно можно было прийти к каким-то договоренностям с Путиным», – отмечает Петр Олещук.

Он считает, что несмотря на то, что непризнание Путина в качестве президента и его режима существенно закрывает возможности для дипломатии, это должно быть лучшим вариантом, возможно, «окончательным разрывом», чтобы когда-то о чем-то можно было договориться с путинским режимом.

«Это непростое решение для многих, но резолюция ПАСЕ является хорошим аргументом тому, что нельзя признавать режим Путина», – подчеркивает Петр Олещук.

От резолюции к реальным действиям

Председатель совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко считает, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы должна привести к практической поддержке Украины.

«Резолюция высокой европейской инстанции продемонстрировала политическую волю и поддержала Украину. Если власть Путина не признается легитимной, то следующим шагами должны быть новые экономические санкции против России и оборонное усиление Украины», – говорит Владимир Бондаренкокорреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что представители национальных парламентов Евросоюза должны представить модель помощи Украине, стране, которая реально борется с терроризмом России.

«Сегодня Украина противостоит террору, который угрожает всей Европе. Украина сражается с Россией и защищает Европу от возможной российской агрессии. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, ПАСЕ приняла резолюцию о нелегитимной власти Путина. Необходимы теперь конкретные шаги со стороны цивилизованного мира, эти решения должны быть воплощены в жизнь. Должна быть заблокирована торговля России с цивилизованным миром, введено полное нефтегазовое эмбарго, выявлены схемы поставок военных компонентов к ракетам и дронам», – подчеркивает Владимир Бондаренко.

По его словам, Украина может завершить войну против России победой, но для этого нужна непрекращающаяся помощь со стороны западных партнеров.