Sacramento Municipal Utility District (SMUD) в партнерстве с Калифорнийскими государственными парками проводит 10-й ежегодный “Фестиваль электроэнергии”, который состоится в историческом парке Folsom Powerhouse State Historic Park в субботу, 21 октября. Мероприятие призвано просветить общественность о возобновляемых ресурсах энергии и видении SMUD относительно чистой энергетической будущего.

В ходе фестиваля будут предложены интерактивные проекты в области науки и искусства, музейные экспозиции, экскурсии по исторической электростанции, выставка электромобилей, розыгрыши призов, демонстрации гидроэнергии и многое другое. Посетители также смогут насладиться избранными закусками из разнообразных фуд-траков и веселой вечеринкой с ди-джеем. Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, и также предоставляется бесплатный транспорт посредством общественного транспорта.

Этот юбилейный фестиваль отмечает декаду усилий компании SMUD к появлению чистых источников энергии, а также усилия организации в достижении здоровой среды. Среди других достижений SMUD – сокращение выбросов углерода, средний уровень которых составляет около 50 процентов, и план достижения полного отсутствия углерода в производстве электроэнергии к 2030 году.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на: smud.org/ElectricityFair.