Родившийся в Калифорнии ребенок может получить до $1500 на обучение

Год назад государственное казначейство инициировало специальную финасовую программу для калифорнийских детей – CalKIDS. Пресс-конференция, посвященная годовщине данной программы состоялась сегодня в школе Rosa Parks K-8 School в Сакраменто, где присутствовали государственные чиновники и лидеры системы образования штата.

CalKIDS была создана с целью устранения неравенства в доступе к послешкольному образованию. Эта программа автоматически открывает сберегательные счета для детей в Калифорнии, особенно для тех, кто живет в малоимущих районах. Деньги на счетах CalKIDS могут быть использованы на оплату обучения в колледже или профессионального обучения.

С момента запуска в 2022 году более 225 000 детей получили от $175 до $1500 на свои счета от CalKIDS. Более 15 000 студентов использовали почти $10 миллионов средств для своего образования. Родители и семьи, получившие счета, также сэкономили дополнительно $46 миллионов, используя счета ScholarShare 529.

Как заявили чиновники, несмотря на успех программы, около 3 миллионов детей и их семей в Калифорнии до сих пор не воспользовались своими счетами CalKIDS, что составляет более $1,8 миллиарда долларов. Поэтому офис государственного казначея и CalKIDS начинают общегосударственную кампанию, направленную на привлечение этих семей.

«Всего за один год CalKIDS доказала, что инвестирование в наших детей — это достойное занятие», – сказала казначей штата Фиона Ма. «Финансирование не просто увеличивает шансы на успех наших детей, но и побуждают родителей и семьи действовать – думать о будущем, составлять план и делать утвердительный выбор, чтобы накопить средства для долгосрочного успеха. Более 3 миллионов детей Калифорнии, имеющих право на участие в программе, и их семьи еще не заявили права на свои счета CalKIDS. В бюджете осталось более 1,8 миллиарда долларов. Мы должны делать больше, и именно поэтому мы предпринимаем новые усилия, чтобы охватить сообщества и семьи по всему штату».

Родителей и семьи приглашают посетить CalKIDS.org, чтобы узнать больше о программе и проверить свою право на участие в ней.