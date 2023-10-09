США подтвердили гибель девяти американцев в Израиле

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер также сообщил о пропавших безвести гражданах США, поски которых продолжаются, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в понедельник подтвердили гибель девяти американцев в Израиле во время конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.



Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер выразил соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем связь с нашими израильскими партнерами и местными властями, – отмечается в заявлении Госдепартамента, опубликованном в понедельник. – Мы находимся на связи с семьями и оказываем всю необходимую консульскую помощь».



«Мы можем подтвердить, что также есть пропавшие без вести граждане США, и мы работаем с нашими израильскими партнерами над определением их местонахождения», – говорится далее в документе.



Гражданам США, проживающим в этом регионе, Госдепартамент рекомендует посетить веб-сайт посольства и сайт travel.state.gov.