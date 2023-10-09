Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС

В субботу агентство AFP со ссылкой на израильских медиков скорой помощи сообщило, что число погибших в Израиле в результате внезапного нападения палестинской группировки ХАМАС возросло до 70.

Ранним утром 7 октября Израиль подвергся атаке со стороны сектора Газа. Ответственность за нападение взяло на себя движение ХАМАС.

«Мы в состоянии войны», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава страны заявил, что приказал провести мобилизацию резервистов, и объявил о приказе «зачистить населенные пункты, куда проникли террористы».

ХАМАС выпустило по территории Израиля тысячи ракет (командование движения заявило, что речь идет о пяти тысячах). Воздушная тревога звучала в том числе в регионах страны, расположенных далеко от границы с Газой, – в Иерусалиме и Тель-Авиве. В ответ израильские силы подвергли ракетным ударам цели в Газе.

Также бойцы движения пересекли границу между сектором Газа и израильской территорией по меньшей мере в семи локациях. В социальных сетях публикуются кадры (не подтвержденные независимыми источниками), на которых видны разрушения барьера, отделяющего южные израильские территории от Газы.

Как сообщало CNN со ссылкой на израильские власти, погибли по меньшей мере 40 израильтян, 779 человек получили ранения. Позднее в субботу агентство AFP со ссылкой на израильских медиков скорой помощи сообщило, что число погибших в Израиле в результате внезапного нападения палестинской группировки ХАМАС возросло до 70.

Ранее в медицинском центре Сорока в городе Беэр-Шева на юге Израиля заявили, что в больницу поступили 280 пострадавших, из них 60 – в тяжелом состоянии. В свою очередь в больнице Барзилай в расположенном недалеко от границы с Газой Ашкелоне заявили, что к ним поступили с ранениями 182 человека, из которых 12 находятся в критическом состоянии. Медицинские учреждения в секторе Газа сообщили о ранениях среди граждан, не назвав цифр.

Посольство США в Израиле заявило, что «внимательно следит за ситуацией с безопасностью, связанной с ракетными обстрелами из Газы по южному и центральному Израилю, включая Тель-Авив и Иерусалим, а также проникновением боевиков ХАМАС».

В сообщении говорится, что сотрудники американского диппредставительства в настоящее время находятся в укрытии. Посольство также напомнило, что американским служащим по-прежнему запрещено ездить в сектор Газа и в районы в пределах семи миль [11 километров] от сектора Газа.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что приверженность Вашингтона праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки ХАМАС.

«В ближайшие дни Министерство обороны [США] будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма», – заявил глава Пентагона.

В пятницу движение «Хезболла» поздравила ХАМАС, заявив, что ее командование в Ливане контактировало с представители движения в секторе Газа по поводу операции.

ХАМАС называет атаку военной операцией «Буря Аль-Аксы». В свою очередь Израиль объявил о начале операции «Железные мечи».

Атака ХАМАС произошла на 50-ю годовщину начала Войны Судного дня – атаки на Израиль со стороны коалиции арабских стран в октябре 1973 года.