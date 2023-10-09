Gallup: украинцы по-прежнему поддерживают сопротивление российской агрессии

60% жителей Украины хотят, чтобы страна продолжала сражаться с Россией вплоть до полной победы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

После 18 месяцев упорного сопротивления российскому вторжению украинцы по-прежнему уверены победе в войне – хотя и немного меньше, чем в первые месяцы после вторжения. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного агентством Gallup.

Трое из пяти (60%) украинцев, опрошенных в июле и августе, заявили, что хотят, чтобы Украина продолжала сражаться до тех пор, пока она не победит. Это в два раза больше, чем тех, кто хочет, чтобы Украина приступила к переговорам о прекращении войны как можно скорее (31%). В сентябре 2022 70% украинцев заявляли, что хотят, чтобы их страна продолжала сражаться до победы против агрессоров.

Украинцы уверенно называют критерии победы в войне – это возвращение всех территорий, аннексированных Москвой с 2014 года, включая Крым. Такое мнение высказали 91% опрошенных. Эта позиция не поменялась в сравнении с 2022 годом.

Вера украинцев в ВСУ также остается непоколебимой. По данным Gallup, в 2023 году 95% продолжат доверять Вооруженным силам, что соответствует уровню предыдущего года, когда Россия вторглась в страну (94%).

Опросы Gallup, проведенные в 2023 году, показывают, что незначительное меньшинство украинцев изменило свое мнение за минувший год и теперь выступает за быстрое прекращение боевых действий.