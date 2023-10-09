Джо Байден: США окажут всемерную поддержку Израилю в борьбе против терроризма

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором решительно осудил террористические атаки по территории Израиля, передает Русская служба «Голоса Америки».

В субботу, после обеда, президент Соединенных Штатов Джо Байден лично выступил перед журналистами в Белом доме и еще раз заявил, что Вашингтон окажет всемерную поддержку Израилю в борьбе против террористических атак, предоставив своему союзнику «то, что ему нужно для самозащиты».



Президент также предупредил врагов Израиля, что «сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения выгоды. Мир наблюдает».



Байден заявил, что будет поддерживать тесный контакт с израильским премьером Нетаньяху, а также отметил, что он позвонил королю Иордании Абдалле II и членам Конгресса США, чтобы обсудить ситуацию.



Ранее в субботу Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена.

«Соединенные Штаты безоговорочно осуждают ужасающее нападение на Израиль, совершенное из Газы террористами ХАМАС, и я дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить все необходимые средства поддержки правительству и народу Израиля, – говорится в заявлении, распространенным Белым домом. – Терроризм никогда не может быть оправдан. Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Соединенные Штаты предостерегают любую другую враждебную Израилю сторону от стремления извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Поддержка безопасности Израиля со стороны моей администрации является твердой и непоколебимой».

В заявлении также говорится, что Джо Байден вместе с Джилл Байден «скорбит о трагически оборвавшихся жизнях и надеется на скорейшее выздоровление всех тех, кто получил ранения».

В документе отмечается, что команда президента «внимательно следит за развитием ситуации» в Израиле, и поддерживает тесную связь с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Как сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня по телефону с президентом Израиля Исааком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном. Госсекретарь передал соболезнования семьям жертв террористических атак на Израиль и самым решительным образом осудил эти нападения. Блинкен еще раз подтвердил солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля.

По информации Associated Press (AP), госсекретарь Энтони Блинкен находился в Белом доме во время телефонных разговоров президента Байдена с иностранными лидерами. В свою очередь министр обороны Ллойд Остин в субботу разговаривал по телефону с министром обороны Израиля. Глава Пентагона заявил, что США полны решимости помочь Израилю «защитить гражданское население от неизбирательного насилия и терроризма», а также удовлетворить его потребности в обороне.

По меньшей мере 200 израильтян погибли в результате атаки ХАМАС, сообщает Associated Press со ссылкой на ЗАКА, организацию, объединяющая спасательные группы в Израиле. Ранения получили по меньшей мере 1100 человек.



Вечером 7 октября началась повторная ракетная атака со стороны сектора Газа. Сообщается о множественных попаданиях ракет по израильской территории, в том числе в Тель-Авиве. Представители ХАМАС заявили, что речь шла о запуске 150 ракет.



Тем временем израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа покинуть район. В телеобращении премьер заявил, что израильские военные будут использовать всю свою силу, чтобы уничтожить силы ХАМАС. «Мы победим их… и отомстим за этот черный день», — сказал Нетаньяху.