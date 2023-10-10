WSJ: Сенаторы планируют годовой пакет помощи Украине в размере до 100 миллиардов долларов

Сторонники помощи считают, что будет легче заручиться поддержкой одного большого пакета, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американские сенаторы, выступающие за дальнейшую поддержку Украины, планируют добиться принятия годового пакета помощи Киеву в размере от 50 миллиардов до 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, отмечая, что обсуждаемый проукраинскими сенаторами пакет намного превышает объём помощи, запрошенный в августе президентом Джо Байденом

Газета напоминает, что летом глава Белого дома запросил дополнительную помощь объёмом в $24 миллиарда, вызвав сопротивление со стороны многих республиканцев.

В этом связи The Wall Street Journal пишет, среди прочего, о растущем давлении на Республиканскую партию со стороны избирателей, недовольных новыми расходами на войну.

Как полагают многие сенаторы, выступающие за продолжение финансовой и военной помощи Киеву, принятие большого пакета мер станет мощным сигналом того, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную приверженность США своим обязательствам в отношении Украины.

По данным издания, сторонники выделения помощи также считают, что было бы легче заручиться поддержкой одного большого пакета для Украины, чем нескольких меньших по объёму трансферов.