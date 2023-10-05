В Пентагоне ответили, как долго смогут посылать помощь Украине

В Пентагоне заявили, что в американском бюджете все еще имеются средства на военную помощь Украине, однако насколько долго американские военные смогут продолжать её поставки, зависит от объемов пакетов помощи.

Заместитель прессекретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что каждый пакет помощи имеет разную стоимость, и на данный момент уже поставлено 47 таких пакетов.

Основные потребности Украины – в ПВО и артиллерийских боеприпасах. В рамках программы президентских распоряжений осталось ещё 5,4 миллиарда долларов на помощь Украине, но для этого также нужно пополнить собственные запасы Пентагона.

На данный момент в Пентагоне осталось всего 1,6 миллиарда долларов для этой цели.

Ранее сообщалось о проведении опроса, который выявил, что общественная поддержка в США в отношении вооружения Украины снижается.