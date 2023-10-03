28 сентября ряд портал Orthodox Christianity сообщил об угрозе взрыва в здании монастыря и семинарии Святой Троицы.

Как пишут клерики, сотрудники и посетители духовного центра Русской Православной Церкви Заграницей в г. Джорданвилл (штат Нью-Йорк) были эвакуированы из-за угрозы взрыва бомбы.

Эту информацию также подтверждают местные СМИ.

По словам сотрудников христианского портала, угроза прозвучала со стороны злоумышленников, которые считают, что Православная церковь в Джорданвилле поддерживает войну в Украине.

«Информацию об этом передали Orthodox Christianity несколько источников. В то время как мы не владеем информацией о каких-либо заявлениях о войне, сделанных Свято-Троицким монастырем и семинарией, на сайте монастыря имеется страница под названием “О войне на Украине”, на которой размещены ссылки на архипастырское послание Его Преосвященства Митрополита Илариона, недавно ушедшего в мир иной, и послание Его Блаженства Митрополита Онуфрия Киевского и всей Украины, в которых осуждаются (военные действия) и призывается к окончанию так называемой “братской войны”. Угроза была осуществлена через две недели после публикации статьи “Полезные священники Путина: Русская Православная Церковь и скрытая кампания Кремля в Западном мире” Андрея Солдатова и Ирины Бороган в журнале Foreign Affairs, официальном издании Совета по внешним отношениям США. Статья утверждает, что русско-православные приходы за границей в Америке, содействую российскому правительству, которое, по мнению авторов, интернировало некого сотрудника в отдел внешних церковных отношений Русской Православной Церкви Заграницей», – говорится в опубликованном пресс-релизе.

По словам клериков, в статье обнаруживаются фактические ошибки, такие как: массовое завышение числа приходов РПЦЗ в Америке и “грубое искажение позиции как у канонической Украинской Православной Церкви, так и у Его Преосвященства Епископа Иринея Лондонского и Западной Европы, который ранее выражал свою позицию”.

“Один из авторов статьи заявил в эфире CNN о том, что русские церкви в Америке, якобы используются для шпионажа в пользу России”, – подчеркивается в релизе.

Позже церковные служители заявили, что угроза миновала и сотрудники Центра смогли вернуться к своим обыденным делам.