Сегодня, на 90 году жизни, скончалась Сенатор от штата Калифорнии Дайэнн Файнстайн. Родители ее отца были польскими евреями, а родители матери — православными евреями из Российской империи.

Она была сторонником демократических ценностей и побила рекорд по продолжительности работы в Сенате США.

Файнстайн боролась и защищала права жителей Калифорнии на протяжении всей своей жизни.

Впервые Дайэнн стала представлять золотой штат на Капитолийском холме в 1992 году.

До этого она занималась развитием города Сан-Франциско. Она была ярым борцем против владения штурмовым оружием.

Она стала мэром Сан-Франциско в 1978 году, после убийства тогдашнего мэра Джорджа Москоне и инспектора Харви Милка. Файнстайн была председателем Совета надзорных органов округа Сан-Франциско, когда Москоне и Милк были застрелены Дэном Уайтом. Услышав выстрелы, она бросилась в офис Милка, пытаясь нащупать его пульс, но обнаружила пулевое отверстие. По словам Файнстайн, ужас от пережитого никогда не покидал ее, и в дальнейшем она стала автором федерального запрета на штурмовое оружие военного образца. Запрет действовал с 1994-го по 2004-й год, напоминает VOA.

СМИ пишут, что кончина Файнстайн дает право губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, назначать законодателя на оставшуюся часть ее срока, сохраняя демократическое большинство в палате до начала января 2025 года.