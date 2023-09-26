NYT: Танки Abrams уже в Украине

Первая партия американских танков Abrams прибыла в Украину в субботу, сообщает New York Times со ссылкой на двух должностных лиц США. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прибытие танков в Украину. Об этом пишет сегодня VOA.

“Хорошие новости от министра Умерова. ‘Абрамсы’ уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей!” – написал президент Украины в Telegram.

Вооруженные Силы Украины могут использовать эти танки в текущей контрнаступательной операции. Ранее, как напоминает издание, глава украинской военной разведки Кирил Буданов заявил, что американские танки будут использоваться для прорывных операций.

Президент США Джо Байден, встретившись с Зеленским в Вашингтоне, пообещал передать в Украину первую партию танков Abrams “как можно скорей”. Всего США планируют поставить Украине 31 танк.

Ранее, в рамках помощи Украине, Пентагон также объявил о предоставлении снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

“Этот пакет мер USAI подчеркивает неизменное стремление США удовлетворить срочные потребности Украины, предоставляя критически важные возможности в ближайшей перспективе, а также укрепляя способность Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе”, – говорится в заявлении Пентагона.

Ожидается, что поставки танков помогут Киеву преодолеть российские заграждения и укрепят украинский “контрнаступ”.

Как сообщалось Голосом Америки, почти 200 украинских военных прошли обучение на танках Abrams на американской базе в Германии.

Abrams будет третьим основным боевым танком, полученным Украиной от своих партнеров, наряду с немецкими Leopard и британскими Challenger. Общую сравнительную характеристику и мнения экспертов о этих трех боевых машинах Голос Америки уже предоставлял ранее в своих материалах.