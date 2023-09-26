Менендес пообещал продолжить работу в Сенате, несмотря на обвинения во взяточничестве. Законодатель выразил уверенность, что он будет оправдан, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Сенатор Боб Менендес, которого обвиняют в получении взяток от трех бизнесменов из Нью-Джерси, заявил о своей невиновности и дал понять, что намерен бороться с обвинениями и продолжить работу в Конгрессе.

Менендес является важным союзником президента-демократа Джо Байдена, в том числе вместе с президентом ведет работу по поиску поддержки в вопросе об оказании помощи Украине.

Сенатора обвиняют в том, что он получил сотни тысяч долларов наличными и золотые слитки, чтобы вести работу в пользу правительства Египта, а также во вмешательстве в расследование в отношении трех бизнесменов.

Многие, в том числе его однопартийцы, призвали Менендеса уйти со своего поста в Сенате. Среди них – губернатор Нью-Джерси, который в случае отставки Менендеса должен назначить на его место временного законодателя.

Менендес выступил на пресс-конференции в Юнион-Сити (штат Нью-Джерси), где он вновь заявил, что не желает отказываться от должности сенатора, и что он не признает свою вину по выдвинутым против него обвинениям.

«Я твердо верю, что когда все факты будут представлены, я не только буду оправдан, но и останусь старшим сенатором Нью-Джерси», – заявил Менендес.