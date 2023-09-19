Развитию калифорнийского Диснейленда могут помешать экологические ограничения

Руководство парка развлечений разработало план действий по увеличению количества достопримечательностей на ближайшие 4 года. Проект предусматривает возможность открытия различных магазинов и ресторанов. Подобные планы должны пройти публичное обсуждение в городке Анахайм неподалеку от Лос-Анджелеса.

Этим утром газета Los Angeles Times опубликовала отчет о воздействии на окружающую среду, в котором нет опасения влияния на транспорт и эстетику местного района в момент возможной модернизации парка.

Однако, документ подтверждает о неизбежном влиянии на качество воздуха. Чтобы воплотить свои планы в реальность, владельцы парка должны побороться с бюрократическими препятствиями и соблюсти правила, которые диктуют “Закон о национальной экологической политике” и “Закон Калифорнии о качестве окружающей среды”. При этом, детали самого плана развития Диснейленда, не были представлены широкой публике.

Информация лишь содержит примеры реализации проекта через несколько лет. В конце весны этого года представители парка развлечений дали разъяснения относительно необходимости данной модернизации. В них говорится, что каждый инвестированный в проект миллиард, принесёт инвесторам доход приблизительно 253 миллиона долларов в год, а также 15 миллионов долларов налоговых поступлений в местный бюджет. Появятся новые рабочие места. По всей вероятности, новшества необходимы парку из-за нарастающего интереса посетителей.

Местные же чиновники опасаются, что это повлияет на не без того тяжелую ситуацию с жильем в этом районе. Цены на недвижимость стремительно растут вокруг парка. Известно, что средняя заработная плата работника Диснейленда менее 20 долларов США в час, что мизерно для этого района.

Апелляционный суд Калифорнии сообщил, что парк Диснейленд несправедливо обошел закон о прожиточном минимуме, принятый избирателями города Анахайма в 2018 году. После пандемии на все выросли цены, а зарплаты зависли на уровне 2020 года.

Пока решаются данные вопросы, план развития всемирно известного парка развлечений просто завис в воздухе. Время покажет будут ли реализованы в жизнь новые идеи.

Диснейленд не первый раз сталкивается с препятствиями подобного характера. Ведь само рождение парка было под большим вопросом. Пока местные жители и чиновники выдвигают свои требования, тысячи гостей и туристов продолжают стоять в очередях на аттракционы. Вся территория Анахайма, так или иначе, тематически привязана к Диснейленду. Цены на недвижимость в этом районе космические, по сравнению с другими районами золотого штата.

Дальнейшее развитие этой истории стоит ожидать к концу 2024 года. За это время представители парка развлечений должны выполнить требования местного законодательства.

Виталий Атаев-Трошин, SlavicSac.com