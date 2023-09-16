Медсестре, иммигрантке из Украины требуется донор почки

Елена Гасс-Бронштейн, мать и жена из Сент-Луиса, Миссури, обращается к американцам с отчаянной просьбой о поиске живого донора почки. Свою историю иммигрантка из Украины распространяет благодаря социальным сетям, в новостных репортажах в местных СМИ и даже с помощью плакатов перед своим домом.

Елена – родом из Украины, она приехала в США в 1991 году, стремясь обеспечить лучшую жизнь для своей семьи. Женщина долгие годы работала медсестрой в одной из больниц г. Сент-Луиса, а во время пандемиии COVID-19 стояла на переднем фронте борьбы. Недавно она вынуждена была уйти на пенсию из-за хронической болезни почек.

“Я посвятила свою профессиональную жизнь заботе о пациентах, и я чувствую гордость, помогая людям в самые тяжелые моменты их жизни,” – говорит Елена. “Теперь я прошу о помощи, чтобы получить второй шанс на жизнь.”

Елена нуждается в доноре с кровной группой A, но даже если вы не совместимы с ней, вы можете помочь через программу UNOS (Объединенная сеть органного обмена) – Программа обмена почками. Эта программа позволяет обменивать живых доноров, чтобы каждый получатель получил совместимую почку.

Трансплантационный центр Барнс-Джевиш в Сент-Луисе предоставляет всю необходимую информацию для тех, кто хочет стать донором.

Елена Гасс-Бронштейн надеется, что ее история достигнет как можно большего числа людей, поэтому она призывает всех рассказать о ее нужде своим друзьям и семье.

Для связи с Еленой напрямую, вы можете написать ей на почту Kidney4Yelena@Yahoo.com или связаться с Трансплантационным центром по номерам 314-362-5365 или 1-800-633-9906, опция 4. Все расходы на процесс трансплантации будут покрыты медицинской страховкой Елены.