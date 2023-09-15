Лукашенко может сесть на скамью подсудимых в Гааге рядом с Путиным

Европейские парламентарии признали действующий минский режим соучастником агрессии против Украины.

13 сентября Европарламент принял новый доклад об отношениях ЕС с Беларусью. Из общего числа в 514 евродепутатов, принимавших участия в сессии, «за» резолюцию было отдано 453 голоса. Европейский парламент призвал найти правовые возможности, чтобы арестовать активы Лукашенко и передать их на восстановление Украины.

Европарламент считает, что, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией в Украине, а это предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный стране, подвергшейся агрессии.

Также депутаты Европарламента осудили незаконную депортацию украинских детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией территорий Украины «в так называемые оздоровительные лагеря на территории Беларуси, где они подвергаются русификации и идеологической обработке». По мнению европейских парламентариев, подобные действия Александра Лукашенко и его окружения могут быть приравнены к преступлению против человечности. Поэтому Лукашенко несет ответственность за эти преступления в той же степени, как президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которых уже выдан Международным уголовным судом в Гааге.

В связи с этим депутаты Европарламента призвали МУС рассмотреть возможность выдачи международного ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси.

«Мы надеемся, что можем сделать все возможное, чтобы Лукашенко не избежал ответственности»

Депутат Европейского парламента от Литвы и докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс(Petras Auštrevičius) напомнил, что данная резолюция стала первой за три года, где речь шла о преступлениях режима Александра Лукашенко.

Предыдущая резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси была принята во второй половине 2020 года. «Там были сделаны акценты на преследовании политических оппонентов, на недоверии к результатам выборов, преследовании свободы слова», – пояснил евродепутат в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Пятрас Ауштрявичюс также отмечает, что за последние три года ситуация изменилась радикально. «Во-первых, режим Лукашенко наряду с Россией ввязался в военную агрессию против Украины. А это в свою очередь требует уже точной оценки и определенных решений с нашей стороны. Во-вторых, в Беларуси ускорился процесс демонтажа белорусской государственности, в том числе национальной идентичности, а борьба с белорусской культурой достигла невиданных высот. И за всем этим стоит авторитарный режим Лукашенко, который, по нашей оценке, пока не готов останавливаться. И оценка основывается на общей консолидированной позиции всех основных политических групп в Европарламенте, что необходимо усилить давление на режим», – подчеркивает докладчик по Беларуси, который уверен, что санкционные меры против действующего минского режима не использованы полностью, поэтому необходимо продолжать оказывать давление на Лукашенко и его ближайшее окружение.

А это подразумевает поиск в международном масштабе активов самопровозглашенного президента Беларуси с последующим объявлением, что на имя Лукашенко Международным уголовным судом выписан ордер на арест.

На уточняющий вопрос, прислушается ли МУС к заявке Европейского парламента, Пятрас Ауштрявичюс ответил: «Мы призываем все страны ЕС держаться общей линии, однако, пока мы не всегда это видим – некоторые страны, в том числе Венгрия, активно продвигают сепаратистскую линию в отношении с Лукашенко и это сужает поле действия наших возможностей. Но мы надеемся, что все вместе мы можем и должны сделать все возможное, чтобы Лукашенко не избежал ответственности».

Голосование в Европейском парламенте за принятие данной резолюции не было единогласным: по словам литовского политика, около 40 депутатов Европарламента воздержались, в том числе и представители партии Виктора Орбана. 21 депутат проголосовал против, в том числе крайне левые и крайне правые, которые все еще поддерживают Путина.

Вместе с тем собеседник «Голоса Америки» подчеркивает, что если сравнивать резолюции Европарламента по Беларуси трехлетней давности и нынешнюю, то, по его словам, «произошло несколько радикальных изменений». А именно: «Во-первых, отмечено участие государства Беларусь в агрессии против Украины напрямую, а это изменило геополитическую ситуацию. Второе – возросший риск для белорусской государственности и третье – очень важное и мы видим и призываем к этому – будущее Беларуси в интегрированном членстве в ЕС. Мы призвали признать проевропейскую перспективу Украины в будущем».

При этом он особо отметил речь Светланы Тихановской в Европарламенте. «Главный акцент ее выступления – европейское будущее Беларуси, и это означает, что произошли изменения и в самой демократической оппозиции, потому что раньше они никогда не говорили об этом, держались более нейтрального положения. И я лично хочу поздравить, думаю, что это очень серьезный сдвиг и только в этом есть перспектива в будущем вместе работать. Потом что говорить о каком-то нейтральном “третьем” пути – означает признаться, что мы не понимает сути истории и готовы играть в какие-то неясные игры с будущим этого государства. Для меня европейская перспектива показывает, что мы имеем очень ясный политический компас Беларуси», – резюмирует Пятрас Ауштрявичюс.

Анна Плотникова, VOA