Хантеру Байдену предъявлены обвинения в отношении нарушения закона о владении оружия

Федеральными прокурорами США были предъявлены обвинения Хантеру Байдену в отношении нарушения закона о владении огнестрельного оружия.

Сыну президента Джо Байдена, Хантеру Байдену, предъявлены обвинения по трём статьям федерального законодательства об оружии.

Два пункта обвинений связаны с тем, что Байден, как утверждает прокуратура, неправильно заполнил форму при покупке револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года, утверждая, что он не употребляет незаконные наркотики.

Другое обвинение связано с тем, что он владел оружием, употребляя наркотики.

Наказание по вышеуказанным статья предусматривает до 10 лет максимального тюремного наказания.

Стоит отметить, что дело Хантера Байдена слушается на фоне попытки импичмента президента Байдена.