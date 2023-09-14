Хантеру Байдену предъявлены обвинения в отношении нарушения закона о владении оружия

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Hunter-Biden

Федеральными прокурорами США были предъявлены обвинения Хантеру Байдену в отношении нарушения закона о владении огнестрельного оружия.

Сыну президента Джо Байдена, Хантеру Байдену, предъявлены обвинения по трём статьям федерального законодательства об оружии.

Два пункта обвинений связаны с тем, что Байден, как утверждает прокуратура, неправильно заполнил форму при покупке револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года, утверждая, что он не употребляет незаконные наркотики.

Другое обвинение связано с тем, что он владел оружием, употребляя наркотики.

Наказание по вышеуказанным статья предусматривает до 10 лет максимального тюремного наказания.

Стоит отметить, что дело Хантера Байдена слушается на фоне попытки импичмента президента Байдена.

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