Власти РФ высылают двух сотрудников посольства США

Ранее Москва обвинила Шонова в передаче работникам американского посольства информации о том, как призывная кампания в России влияет на политические настроения в стране, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российские власти заявили в четверг, что из страны высылаются два американских дипломата, которых Москва обвиняет во взаимодействии с российским гражданином Робертом Шоновым, обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством.



Посольство США подтвердило факт высылки.



В заявлении МИД РФ говорится, что посол США Линн Трейси была уведомлена, что первый секретарь посольства Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи дней.



«Названные лица вели незаконную деятельность, поддерживая контакт с гражданином России Р. Шоновым, обвиняемым в “конфиденциальном сотрудничестве” с иностранным государством», – говорится в сообщении министерства.



Роберт Шонов, гражданин России, более 25 лет проработал в Генеральном консульстве США во Владивостоке, пока в 2021 году Россия не распорядилась прекратить работу местных сотрудников американского представительства.



В августе США обвинили Москву в попытках запугивания и преследования американских сотрудников после того, как российские государственные СМИ сообщили, что спецслужбы поручили Шонову собирать для Вашингтона информацию по войне в Украине и по другим вопросам.

Российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на службу безопасности ФСБ сообщило, что Шонов передавал сотрудникам посольства США в Москве информацию о том, как призывная кампания в России влияет на политическое недовольство в преддверии президентских выборов 2024 года.



Госдепартамент подчеркнул, что обвинения в адрес Шонова являются «совершенно необоснованными».



«Обвинения в адрес господина Шонова совершенно необоснованны. Как мы уже заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – То, что Россия выдвинула обвинения против Шонова в нарушении закона о “конфиденциальном сотрудничестве”, только подчеркивает все более репрессивные действия, которые российское правительство предпринимает против своих собственных граждан».