За 4 месяца в США по программе спонсорства прибыло 50 тыс. украинцев

Согласно данным, полученным Министерством внутренней безопасности (DHS), более половины из почти 124 000 заявок, поданных американцами, стремящимися спонсировать украинцев, спасающихся от войны на своей родине, поступили от домохозяйств в Нью-Йорке, Иллинойсе, Калифорнии, штатах Вашингтон и Флориде, сообщает CBS News.

Согласно статистике DHS, с 25 апреля 123 962 человека в США подали заявки на финансовую поддержку украинских беженцев в рамках частной программы спонсорства, созданной правительством США этой весной. Всего за четыре месяца в рамках этой инициативы в США прибыли 50 832 украинца.

По состоянию на 9 сентября американцы в Нью-Йорке, Иллинойсе и Калифорнии в совокупности подали 46 265 запросов на финансирование переселения украинцев в рамках политики спонсорства, которую администрация Байдена назвала «Единство для Украины». По данным DHS, еще 17 844 заявки поступили из Вашингтона и Флориды.

Пенсильвания, Нью-Джерси, Огайо, Техас и Мичиган замыкают топ-10 штатов с самыми потенциальными спонсорами украинских беженцев. Между тем, 55% запросов на спонсорство поступили из 10 мегаполисов: Нью-Йорка, Чикаго, Сиэтла, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Сакраменто, Майами, Портленда, Кливленда и Детройта.