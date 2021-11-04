Верующая медсестра потеряла работу из-за нежелания вакцинироваться

Медсестра Виктория Дженсен из Kaiser Permanente в Сан-Диего заявила, что готова потерять «все» после отказа от вакцинации от COVID-19. Она сняла видео, как ее провожают с работы. По ее словам, ей отказали в просьбе об освобождении от вакцинации по религиозным мотивам и, не объяснив почему, отправили в неоплачиваемый административный отпуск.

На видео медсестра говорит, что “готова потерять свою безопасность, защиту, свой дом, все ради свободы”.

В августе Кайзер начал требовать, чтобы сотрудники сделали прививку от COVID-19 до 30 сентября, одновременно принимая запросы на освобождение от вакцинации, «которые полностью соответствуют всем федеральным, государственным и местным законам», – сообщил McClatchy News доктор Эндрю Биндман, главный врач Kaiser Permanente. Он также рассказал, что организации стало известно “об открытых онлайн-обсуждениях способов избежать введения вакцины путем злоупотребления законным процессом освобождения по религиозным мотивам”.

По словам главного врача Kaiser Permanente, после того как организация стала рассматривать запросы на освобождение от вакцинации, было обнаружено, что многие работники отправляли “похожие или почти идентичные запросы, содержащие слова, дословно взятые из бесплатных и платных шаблонных онлайн-форм”.

“Мы считаем, что злоупотребление религиозным освобождением для избежания вакцинации является неуважением к тем, кто искренне придерживается религиозных убеждений, и может нарушить этические стандарты, которых мы ожидаем от наших сотрудников,” – добавил он.