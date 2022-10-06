Больница выставила пациентке счет на $6000 за анализ мочи на наркотики

Опасаясь передозировки фентанилом, жительница Северной Калифорнии Саванна Томпсон обратилась в клинику для проведения анализов и неотложной помощи.

Несмотря на то, что у нее была страховка сети медклиник Kaiser Permanente, Томпсон получила счет в размере $7000. Теперь она пытается отсудить свои медицинские издержки.

В иске говорится, что во время ее визита ее осмотрели и проверили с помощью электрокардиограммы, а также внутривенно вводили налоксон. По данным Национального института здравоохранения, налоксон — это «лекарство, которое быстро устраняет передозировку опиоидами». Она также сдала анализы крови и мочи, пишет The Sacramento Bee.

В иске говорится, что Томпсон подписала контракт на оплату услуг, но ей не были предоставлены расценки на ее лечение.

Чуть более двух недель спустя она обнаружила в своем почтовом ящике счет на 7 084,57 доллара, говорится в иске.

Эта сумма была добавлена к $6000 за оказанные услуги в момент посещения клиники. Эту сумму уплатила страховка пациентки.

Удивленный общей суммой, Томпсон запросила подробный отчет из больницы и среди перечисленных сумм была плата в размере 6 095,70 долларов за анализ мочи на наркотики.

В иске утверждается, что «практика выставления счетов компанией является незаконной, несправедливой и мошеннической».

Согласно сложившейся практики, медики таких клиник как Kaiser Permanente сначала стабилизируют состояние пациента пациентов, а затем обсуждают оплату за лечение.