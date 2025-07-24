Американские клиники массово приостанавливают гендерно-аффирмативные операции для подростков

Крупнейшая медицинская организация Калифорнии — Kaiser Permanente — временно приостанавливает проведение гендерно-аффирмативных хирургических операций для пациентов младше 19 лет. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных американских изданий, включая The Hill, San Francisco Chronicle и OregonLive.

Защитники ЛГБТ называют это «предательством», другие указывают на давление со стороны федеральных властей, в частности — администрации президента Дональда Трампа, которая продолжает ограничивать доступ трансгендерной молодежи к медицинской помощи даже в таких либеральных штатах, как Калифорния.

Ранее аналогичные меры приняли и другие учреждения — в том числе Children’s Hospital Los Angeles, временно остановивший предоставление гендерно-аффирмативной помощи на фоне новых распоряжений Белого дома и возможной потери федерального финансирования.

Профсоюз медсестёр National Nurses United осудил действия Kaiser Permanente, заявив, что это нарушает права пациентов и “подрывает стандарты справедливого доступа к медицинской помощи”.

Несмотря на приостановку операций, Kaiser продолжит предоставлять другие виды гендерно-аффирмативной помощи, включая консультации и гормональную терапию.

Ранее Трамп запретил трансгендерам заниматься женским спортом, заявив, что в США будут существовать только два гендера – мужской и женский.

