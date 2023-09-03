Нобелевский фонд отозвал приглашение России, Беларуси и Ирану принять участие в официальной церемонии

Организация заявила, что приглашения этим странам были отозваны из-за «бурной реакции» на решение об их участии, Служба новостей «Голоса Америки».

Ранее Нобелевский фонд заявил, что направил приглашения на церемонию, запланированную на 10 декабря, всем странам, имеющим дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, поскольку это «способствует возможности донести важные идеи Нобелевской премии до каждого».

«Мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия», – говорится в кратком заявлении Нобелевского фонда.

Решение пригласить официальных представителей России, Ирана и Беларуси на церемонию вручения престижных премий вызвало реакцию нескольких шведских законодателей, пригрозивших бойкотировать мероприятие в этом году. В качестве причин бойкота законодатели назвали войну России в Украине и подавление прав человека в Иране.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил СМИ, что не допустил бы российских представителей на церемонию в этом году, если бы ему предоставили такой выбор.

Фонд заявил, что признает «бурную реакцию в Швеции, которая полностью перечеркнула наше послание», и решил не приглашать «послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме».

Тем не менее, фонд заявил, что будет следовать своей обычной практике и пригласит всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии мира в Осло.