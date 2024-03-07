Швеция вступила в НАТО

Вместе со Швецией число стран-членов альянса составило 32, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден приветствовал вступление Швеции в НАТО, отметив, что благодаря присоединению этой страны к альянсу, «трансатлантическая безопасность стала прочнее, чем когда-либо».



«Когда Путин начал свою жестокую агрессивную войну против народа Украины, он думал, что сможет ослабить Европу и расколоть НАТО, – подчеркивается в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом в четверг. – Вместо этого в мае 2022 года Швеция и Финляндия … приняли историческое решение подать заявку на полноправное членство в НАТО».



Страны-члены альянса ратифицировали членство Финляндии в прошлом году перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Вопрос о вступлении Швеции рассматривался альянсом на протяжении двух лет; против него длительное время выступали Венгрия и Турция. После присоединения Швеции к блоку в его состав входят 32 страны.

«Сегодня мы еще раз подтверждаем, что наши общие демократические ценности и наша готовность отстаивать их – это то, что делает НАТО величайшим военным союзом в истории мира, – подчеркнул президент. – Это то, что лежит в основе нашего единства. И вместе с нашим новым союзником Швецией НАТО будет продолжать отстаивать свободу и демократию для будущих поколений. Я с нетерпением жду возможности принять всех 32 союзников на саммите НАТО, посвященном 75-й годовщине НАТО, этим летом в Вашингтоне, округ Колумбия».