Швеция обвинила Россию в распространении дезинформации о сжигании Корана

Шведские власти предполагают, что главной целью дезинформационной кампании была приостановка вступления Швеции в НАТО. Прием Швеции в Североатлантический альянс пока не утвердили парламенты Турции и Венгрии.

Агентство по психологической защите Швеции, входящее в состав министерства обороны страны, заявило, что российские государственные СМИ – RT и Sputnik – распространяли материалы на арабском языке, в которых утверждалось, что шведское правительство поддерживает сжигание священной книги мусульман. Об этом сообщила британская газета The Guardian.



С конца июня было распространено около миллиона подобных публикаций на арабском и других языках. В Стокгольме полагают, что дезинформационная кампания была одобрена Кремлем.



Два иракца, Салван Момика (Salwan Momika) и Салван Наджем (Salwan Najem) в июне 2023 года получили разрешение от шведских властей на сожжение Корана у здания шведского парламента, что вызвало возмущение мусульман по всему миру и еще больше усилило дипломатический кризис в отношениях между Швецией и мусульманскими странами мира.



Шведские власти обязаны выдавать такие разрешения согласно закону о свободе слова, действующему в Швеции.



Микаэль Остлунд (Mikael Östlund), представитель агентства психологической защиты Швеции, заявил, что после сожжения Корана у мечети Стокгольма во время мусульманского праздника, в интернете в геометрической прогрессии стала расти дезинформация по поводу этого случая.



По словам Остлунда, наиболее активно ложный нарратив распространяли российские государственные СМИ и исламские экстремисты.



«Они повторяют утверждения о том, что Швеция поддерживает сжигание Корана, что Швеция – исламофобская страна и враждебно настроена против ислама», – заявил Остлунд. –Мы не очень удивлены, поскольку Россия использует нарративы, которые выставляют Швецию в плохом свете и затрудняют ее вступление в НАТО».

Русская служба «Голоса Америки»