Штат Калифорния против ненависти

Калифорния стремится повысить осведомленность о ресурсах по борьбе с актами на почве ненависти.

Департамент гражданских прав Калифорнии (The California Civil Rights Department, CRD) объявил в среду, что запускает многоязычную кампанию по всему штату для повышения осведомленности об инициативе “Калифорния против ненависти” (CA vs Hate), которая включает в себя новую горячую линию, веб-сайт и сеть, обеспечивающую безопасную и анонимную возможность жертвам и свидетелям инцидентов на почве ненависти сообщать о них и соединяющую с необходимыми ресурсами.

Вчера, в рамках только что объявленных губернатором Ньюсомом действий по защите жителей Калифорнии от ненависти и дискриминации, Департамент гражданских прав Калифорнии (CRD) объявил о запуске новой многоязычной рекламной кампании по всему штату, направленной на повышение осведомленности об инициативе «Калифорния против ненависти». «CA vs Hate» — это новая горячая линия, веб-сайт и сеть штата, которая предоставляет жертвам и свидетелям ненависти возможность безопасного и анонимного сообщения, а также связывает людей с ресурсами.

После недавних громких инцидентов, включая убийство владельца магазина в Южной Калифорнии в споре из-за ЛГБТК+ флага, новые инвестиции и ресурсы штата направлены на дальнейшую борьбу с ненавистью, опираясь на энергичные усилия Калифорнии по расширению прав и возможностей различных сообществ и борьбе с дискриминацией.

Новая рекламная кампания CA vs Hate включает в себя рекламу на радио, в печати и в цифровом формате по всему штату, которая будет доступна на английском, испанском, китайском, вьетнамском, тагальском, корейском, хмонгском, тонганском и микстекском языках в более чем 30 различных торговых точках.

Сегодняшнее заявление CRD является частью нескольких новых действий губернатора Ньюсома, призванных помочь защитить калифорнийцев от ненависти и дискриминации, включая выделение более 90 миллионов долларов местным организациям по всему штату для борьбы с ненавистью и новое руководство для руководителей государственных школ в Калифорнии по требованиям этнических исследований.

“В Калифорнии мы стремимся выполнить необходимую работу по поддержке всех наших сообществ,” — сказал директор CRD Кевин Киш. “CA vs Hate”— это не только борьба с предвзятостью и дискриминацией, но также создание коалиций и инклюзивности. Эта новая рекламная кампания является частью наших постоянных усилий по поддержке исцеления всех тех, кто стал объектом ненависти, и охвата людей, которые исторически не получали должной помощи. Будь то насилие, мотивированное предвзятостью, расовыми оскорблениями, обзывательством или дискриминационным отказом в услугах, в Калифорнии нет места ненависти. Я призываю каждого человека в нашем штате воспользоваться горячей линией, получить поддержку и поделиться этими ресурсами. Вместе мы сможем бороться с ненавистью.”

Многие преступления на почве ненависти исторически оставались незарегистрированными из-за множества факторов, в том числе из-за страха возмездия, отсутствия компетентных в культурном отношении ресурсов, опасений по поводу потенциальных иммиграционных последствий и недоверия к правоохранительным органам. Программа «CA vs Hate» призвана помочь решить некоторые из этих проблем, предлагая людям, подвергшимся ненависти, — и их сообществам — дополнительные ресурсы для сообщения об актах ненависти с помощью подхода, ориентированного на сообщество, который не требует взаимодействия с системой уголовного права.

Кроме того, услуги горячей линии конфиденциальны и предоставляются бесплатно независимо от иммиграционного статуса. “CA vs Hate” принимает все сообщения о действиях на почве ненависти и не ограничивается получением только сообщений, которые доходят до уровня уголовного преступления.

В первый месяц после официального запуска программы «CA vs Hate» получила 180 сообщений о актах ненависти по всей Калифорнии.

“CA vs Hate” — это неэкстренная многоязычная горячая линия и онлайн-портал для сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах.

Сообщения можно подать анонимно, позвонив по телефону (833) 866-4283 или 833-8-NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или онлайн в любое время.

Об актах ненависти можно сообщить на 15 различных языках через онлайн-портал и на более чем 200 языках, позвонив на горячую линию.

Лица, которые хотят немедленно сообщить о преступлении на почве ненависти в правоохранительные органы или которым грозит непосредственная опасность, должны позвонить по номеру 911.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com