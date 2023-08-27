Зеленский призовет ужесточить наказание для лиц, уличенных в коррупции в военное время

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что выживание государства начинает зависеть от способности Украины уничтожить коррупционеров как социальную группу, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил в телевизионном интервью, размещенном на его канале в «Телеграме», что на предстоящей неделе он обратится к парламенту с просьбой ужесточить наказание для лиц, уличенных в коррупции в военное время.



«Я поставил законодательную задачу, и украинским законодателям будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к государственной измене в военное время, – сказал президент Украины. – Я думаю, что парламент получит их в течение следующей недели».



Зеленский, подчеркивающий, что борьба с коррупцией является ключом к победе в войне, развязанной Россией, надеется, что, борясь с коррупцией, он облегчит партнерам поддержку усилий по восстановлению страны, которые обойдутся в миллиарды долларов.



В ходе ряда перестановок в правительстве, связанных с коррупцией, Зеленский в этом месяце уволил всех начальников региональных военкоматов.



Украина занимает 116-е место из 180 стран мира в индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International.

В воскресенье вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в «Телеграме», что выживание государства начинает зависеть от способности Украины «реально уничтожить коррупционеров как социальную группу».



Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные в коррупции должны предстать перед судом.

В своем интервью украинский президент коснулся и других вопросов. «Радио Свобода» приводит его слова о том, что если украинская армия выйдет на административную границу с Крымом, то может возникнуть возможность «политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова».