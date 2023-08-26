Вы получали письмо от “адвоката” с предложением разделить миллионы его почившего клиента?

Вы наверняка получали письма от адвоката, и даже не одно, что его клиент умер и так как у вас такая же фамилия, то вы (вот удача!) можете заработать миллионы. Таких писем так много, они скорее всего сразу попадают в папку Spam, что уже кажется, что им никто не верит. Но вы, возможно, удивитесь, но всегда есть желающие стать миллионером даже якобы на смерти совершенно постороннего человека.

Федеральная торговая комиссия (FTC) предупреждает, что Вы не можете заработать на полисе страхования жизни незнакомца, даже если адвокат говорит, что вы можете. Это мошенничество. Вот как это обнаружить.

В письме “адвокат” сообщает, что у него есть умерший клиент (скорее всего умер при трагических обстоятельствах, например, крушение частного суперджета) с невостребованным полисом страхования жизни на сотни миллионов. Поскольку у вас (предположительно) та же фамилия и гражданство, что и у умершего, “адвокат” может добавить ваше имя в полис и разделить деньги между вами, своей юридической фирмой и благотворительной организацией. По их словам, все, что вам нужно сделать, это сохранить эту информацию в секрете и немедленно отправить им электронное письмо.

Так что же здесь на самом деле происходит? Адвоката нет. Это мошенник. И если вы отправите им электронное письмо, они попросят личную информацию или деньги. Или и то, и другое. А этой выплаты по страхованию жизни, конечно же, не существует.

Если вы получили одно из этих писем:

Не отвечайте! – это главное и основное правило.

Никогда не делитесь своей информацией с кем-то, кто связался с вами и сказал, что она ему нужна!

Никогда не отправляйте никому наличные и не платите подарочными картами, банковскими переводами или криптовалютой!

Поделитесь этой информацией с теми доверчивыми людьми, которых вы знаете.

Сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию по адресу ReportFraud.ftc.gov . Ваш отчет имеет значение: рассказывая свою историю Федеральной торговой комиссии и другим членам вашего сообщества, вы помогаете другим избежать мошенничества.