В Небраске после смерти иммигранта у семьи власти забрали 4 детей

Трагедия в семье иммигрантов в Линкольне, Небраска: полиция и прокуратура принимают меры по защите детей после смерти мужчины.

По прошествии двух дней с момента обнаружения мертвого тела 46-летнего мужчины в его доме в Линкольне, полиция города и офис прокурора округа Ланкастер предприняли шаги для обеспечения защиты четырех детей, проживавших в этом доме.

Трагическое событие произошло 8 августа, когда полиция и пожарные были вызваны в дом на западе Линкольна, где проживала семья иммигрантов. Там было обнаружено тело Андрея Степанюка, который ушел из жизни 8 августа этого года. По данным судебных документов, его супруга нашла его без сознания, и в это время дома находились их четверо детей, сообщает KETV.

Возраст детей составляет от 3 до 14 лет. В заявлении о защите детей указывается, что накануне своей смерти мужчина употреблял алкоголь. Однако имеется и другая информация, свидетельствующая о том, что на момент смерти Андрей находился в отличном состоянии здоровья, и есть основания полагать, что его смерть стала результатом естественных причин.

Детей, возраст которых варьировался от трех до 14 лет, на прошлой неделе поместили под государственную опеку, передает 1011 Now.

Полиция получила доступ к телефону женщины и на основе проведенных проверок возникли опасения за безопасность детей. Пока официальные обвинения не выдвигались, и обстоятельства смерти Андрея Степанюка продолжают расследование.