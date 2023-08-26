Трамп стал первым президентом, помещенным под арест

Бывший президент США Дональд Трамп был арестован и помещен на несколько часов в тюрьму округа Фултон по обвинению в сговоре по опровержению результатов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. У бывшего президента были сняты отпечатки пальцев, и сделано фото арестованного, которое позднее было опубликовано департаментом полиции.

Напомним, что Трампу предъявили 13 обвинений, включая подозрение в организации преступной группировки и множество обвинений в мошенничестве и лжесвидетельствах. Это уже четвертый уголовный процесс, в котором он участвует, но первый раз, когда правоохранительными органами было сделано фото при аресте (так называемый “mugshot”).

Помимо Трампа обвинения были предъявлены 18 другим чиновникам, которые, как считает следствие, участвовали в попытке госпереворота.