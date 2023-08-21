Посольство США в Минске предупредило американцев, находящихся в Беларуси, о возможном закрытии погранпереходов с ЕС

Американская дипмиссия призвала американцев покинуть Беларусь «немедленно», упомянув закрытие двух пунктов пропуска на границе с Литвой, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Дипломатическая миссия США в Беларуси в понедельник призвала всех американцев, находящихся сейчас в стране, немедленно ее покинуть. Уведомление, в котором говорится о закрытии Литвой двух погранпереходов на границе с Беларусью, опубликовано на сайте посольства США в Минске.

«Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. Следует рассмотреть возможность выезда через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу наземным путем из Беларуси. Не следует также выезжать через Россию или Украину», – говорится в заявлении посольства.

В сообщении отмечается, что литовское правительство 18 августа закрыло два пограничных перехода с Беларусью в Тверячюсе и в Шумскасе. На данный момент открыты четыре пограничных перехода: в Лаворишкесе, Мядининкае, Райгардасе и в Шальчининкае. При этом власти Польши, Литвы и Латвии предупредили о возможном закрытии других переходов на границе ЕС с Беларусью.

Ранее Госдепартамент США предостерег американцев от посещения Беларуси «в связи с тем, что белорусские власти продолжают содействовать войне России против Украины, наращивают российские вооруженные силы в Беларуси и произвольно применяют местные законы».

В заявлении также отмечается, что в Беларуси «возможны гражданские беспорядки, высок риск задержаний [силовыми органами], а возможности посольства по оказанию помощи проживающим в Беларуси или направляющимся в нее гражданам США ограничены».

Литва временно закрыла два из шести имеющихся пунктов пропуска на границе по соображениям государственной безопасности, начиная с 18 августа. Одним из факторов, способствовавших принятию такого решения, стало растущее присутствие наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Ранее в этом году Польша закрыла пять из шести имеющихся пунктов пересечения границы с Беларусью.