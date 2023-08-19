Бывший президент Трамп призвал приостановить помощь Украине до тех пор, пока соответствующие органы не предоставят все доказательства о предполагаемых коррупционных делах со стороны президента Байдена и его сына Хантера Байдена.

Трамп заявил, что Байден “тянет” страну в конфликт с войной между Россией и Украиной и сослался на неподтвержденную информацию о схеме взяточничества Байдена.

Стоит напомнить что недавно сын президента Хантер Байден признал себя виновным в двух обвинениях: неуплата налогов и владение огнестрельным оружием, находясь под влиянием наркотиков.

В речи бывшего президента содержались обвинения в том, что Байдены получили миллионы долларов от генерального директора украинской энергетической компании “Бурисма”, которая находилась под расследованием генпрокуратуры Украины. Хантер Байден в то время занимал место в совете директоров “Бурисмы”.

Трамп напомнил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и гигантская часть американской помощи пропадает там бесследно, не доходя даже до фронта.

Трамп и ранее выступал против предоставления финансовой помощи Украине, предназначающейся усилиям по противостоянию полномасштабному вторжению России в страну. Он утверждал, что в случае своего переизбрания на пост президента он сможет завершить войну между двумя странами за 24 часа.

Бывший президент также сослался на отчеты, указывающие на то, что запасы ракет и боеприпасов США исчерпались, поскольку страна продолжает поставлять оружие в Украину.

Многие американцы все больше приходят к выводу, что поддерживать Украину обходится непозволительно дорого. Например, в то время очередные 200 млн были направлено в Украину, жителям штата Гавайи, чьи дома были уничтожены в чудовищном пожаре, Байден пообещал мизерные выплаты.