Правительство штата Гавайи, где на днях произошел масштабный лесной пожар, сообщило в воскресенье, что в результате природного бедствия на Мауи погибло 93 жителей и посетителей острова.

“Мы просим о понимании при поездках в зону, где произошел пожар,” сказал губернатор штата Джош Грин. “Причина – это последствия для здоровья, тяжелые металлы… рекомендации – избегать зданий, так как они всё ещё могут обрушиться на людей, и мы уже потеряли слишком много жизней.”

Между тем, мэр округа Мауи Ричард Биссен заявил о 89 жертвах пожара, а также о том, что находиться на острове небезопасно:

“Мы не пускаем никого в зону воздействия… Это небезопасно,” – сказал он.

Совместно с Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) администрация штата предоставляет временное бесплатное жилье для потерпевших бедствие.

Ранее власти штата объявили чрезвычайное положение на острове, где, как сообщается жителям уничтоженных населенных пунктов приходилось спасаться от огня в океане.

Губернатор Джош Грин сравнил ситуацию на острове с «зоной боевых действий».