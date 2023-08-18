Калифорния обязалась обеспечить страховкой всех участников программы Medi-Cal

В период с июня 2023 года по май 2024 года более 15 миллионов участников программы Medi-Cal, т.е. треть жителей штата, получат новое право на участие в рамках “большого сокращения” участников программы MediCare, которая сейчас проводится по всей стране.

На специальном брифинге EMS 15 августа приглашенные спикеры – представители из Департамента здравоохранения штата Калифорния и Covered California рассказали журналистам о шагах, предпринимаемых штатом для обеспечения непрерывного страхового покрытия для всех отвечающих требованиям калифорнийцев. Руководители некоммерческих организаций, работающих на передовой, поделились информацией о влиянии переоформления на сообщества чернокожих американцев, латиноамериканцев, участников AAPI и коренных американцев, особенно на пожилых людей и детей.

Заместитель директора отдела медицинских льгот и прав на получение медицинской помощи Департамента здравоохранения Калифорнии (DHCS) Ингзя Хуанг поделилась данными о количестве перереоформлений за июнь, которые DHCS опубликовала 7 августа: за первый месяц исключения из программы Medi-Cal, 21%, или 225 231 человек, из более чем миллиона калифорнийцев, подавших заявку на продление, были исключены. До мая 2024 года DHCS ожидает примерно один миллион на продление. Из тех, кто был исключен в июне, более половины были идентифицированы как латиноамериканцы, 16% — как белые, 6% — как черные и 2% — как представители AAPI.

“Почти 87% выбывших были исключены по процедурным причинам, то есть потому что участник не вернул пакет продления,” — сказала Ингзя Хуанг. “У тех, кто был исключен в процедурном порядке, есть 90 дней с июня по 30 сентября, чтобы вернуть свои пакеты для восстановления.”

В рамках программы штата, запущенной в июне прошлого года, лица, исключенные из программы из-за более высокого дохода, автоматически зачисляются в Covered California, рынок медицинских услуг штата.

Генеральный директор Covered California (CC) Джессика Альтман сказала, что треть из тех, кто автоматически зарегистрировался в Medi-Cal, не платят страховые взносы, две трети платят 10 долларов или меньше в месяц, и почти 90% получают финансовую помощь для медицинского страхования.

По ее словам, в тандеме с рекламной кампанией в средствах массовой информации стоимостью 25 миллионов долларов, запущенной DHCS для распространения информации о продлении Medi-Cal в печатных и цифровых СМИ на 19 языках по всему штату, Covered California также делится информацией о переходе Medi-Cal через телевидение, радио, социальные сети медиа, цифровые и печатные кампании на таких языках, как испанский, китайский, кантонский, корейский и вьетнамский.

В рамках своего проекта Health Enrollment Navigators, на который в июне 2022 года через закон SB 154 было выделено 60 миллионов долларов, DHCS профинансировало более 150 CBO, чтобы помочь тем, кому грозит выбытие из покрытия, пройти перерегистрацию

Луиза Маккарти, генеральный директор Ассоциации общественных клиник округа Лос-Анджелес (CCALAC), сказала, что округ Лос-Анджелес, в котором проживает почти треть населения Калифорнии, является «канарейкой в ​​угольной шахте» для перерегистрации в масштабах штата. CCALAC состоит из 133 некоммерческих организаций, ежегодно обслуживающих 1,89 миллиона жителей, 64% из которых участвуют в программе Medi-Cal.

“Данные на уровне штата соответствуют тому, что происходит здесь на местном уровне,” — сказал Маккарти. “Несмотря на информационно-пропагандистские кампании, многие клиенты CCALAC не возвращали документы часто потому, что они переехали после пандемии и их адрес изменился.”

Росарио Арреола Про, главный операционный директор Калифорнийского совета по охране здоровья индейцев в сельских районах (CRHIB), представляющего 19 племенных клиник по всему штату, сказала, что последствия незащищенного медицинского обслуживания особенно незаметны для американских индейцев в Калифорнии. Хотя DHCS в настоящее время не имеет данных о перерегистрации коренных американцев, от 30 до 60% пациентов, обслуживаемых племенными клиниками, являются получателями Medi-Cal.

Таким образом, по словам Росарио Про, меры CRHIB по обеспечению покрытия на этом фронте являются неотложными. Его наиболее важные меры включают в себя текстовые, телефонные, социальные сети и информационные кампании по электронной почте, напоминающие клиентам обновить свою контактную информацию и открыть свою почту; обеспечение возмещения расходов на телефонные визиты для племенных клиник, особенно в отдаленных районах, где интернет может быть нестабильным; и предоставление перевозчиков в этих районах для доставки необходимых документов.

Доктор Сесиа Акино, исполнительный директор Коалиции латиноамериканцев за здоровую Калифорнию (LCHS), добавила, что подобные меры также являются ключевыми для обеспечения охвата латиноамериканцев, которые на данный момент составляют 53,2% тех, кто исключен из Medi-Cal.

“Мы и дальше будем наблюдать рост этого числа, — сказала она, — и это нехорошо для латиноамериканцев, которые все еще восстанавливаются после разрушительной пандемии. Наше здоровье очень хрупкое.” Согласно майским данным CDPH показали, что на латиноамериканцев приходится около 44% случаев COVID и 42% смертей от COVID.

По словам Сесии Акино, в то время как коммуникационные кампании охватывают испаноговорящих по всему штату, LCHS, представляющая более 40% калифорнийских латиноамериканцев, или более 16 миллионов человек, обнаружила, что “по-прежнему много страха и замешательства в отношении того, что делать, люди понимают, что эти изменения грядут и продолжаются, но не понимают, за чем следить и как мы можем им помочь.”

“Наше сообщество не является монолитом, и у нас есть много коренных мезоамериканцев, которые не могут получать информацию,” — сказала она. Получение номеров повторного определения DHCS для этих сообществ является ключом к охвату. “Когда вы поддерживаете здоровье людей, вы поддерживаете здоровье своей экономики.”

По словам президента Детского партнерства Майры Альварес, молодежь наиболее уязвима для перерегистрации, поскольку 5,7 миллиона детей — почти 60% детей по всему штату — полагаются на Medi-Cal, и почти 70% из них — цветные дети. По ее оценкам, среди двух-трех миллионов калифорнийцев, которые, по оценке DCHS, могут лишиться Medi-Cal, до 1 миллиона составляют дети.

Она отметила, что хотя цифры процедурного исключения из медицинского покрытия ясны, причины их остаются в значительной степени невыясненными. В то время как проблемы с общением, такие как доступ к языку, мешают семьям и молодежи получать постоянную помощь, общественные организации играют ключевую роль в решении этих проблем на местах, и штат помогает не допустить, чтобы калифорнийцы “проваливались сквозь трещины”.

Например, закон AB 2402, принятый в августе 2022 года, обеспечивает многолетнее непрерывное страхование детей в возрасте от 0 до 5 лет и устраняет процедурные барьеры для получения медпомощи, но он не вступит в силу до 2025 года.

“Пятнадцать миллионов из нас зависят от Medi-Cal, в том числе более половины детей,” — пояснила Майра Альварес. “Если одна семья, один ребенок, один человек без необходимости теряют страховку, это неприемлемо. Не допустить, чтобы калифорнийцы провалились сквозь щели… это всеобщая работа.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com