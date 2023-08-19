Бывший российский министр просит политическое убежище в США

Бывший российский министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми просит политическое убежище в США и временно работает дальнобойщиком.

В социальных сетях распространилось видео, в котором мужчина, идентифицированный как Денис Шаронов, бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, рассказывает о своем переезде в США и новой работе водителя грузовика. Об этом сообщает RTVI.

Шаронов оставил должность министра в январе 2022 года и заявил, что покинул Россию после получения повестки в октябре 2022-го. Объявившись в США, он запросил политическое убежище.

Экс-министр также рассказал о своей биографии: он имеет образование агронома-технолога и ранее занимал высокие позиции в сельскохозяйственных компаниях, включая директора “Райффайзен Агро” и заместителя генерального директора “Новоалександровского мясокомбината”.

Шаронов рассказал, что дважды стал жертвой уголовного преследования в России, но был оправдан судом. По его словам, он был уволен с поста министра из-за конфликта с главой региона. Получив повестку, он решил покинуть страну и подал просьбу о политическом убежище в США.

После долгого пути через Киргизию и Дубай Шаронов в конце концов приземлился в Мексике, где пешком пересек границу США и подал прошение о предоставлении убежища, пишет The Guardian.